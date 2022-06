Chiellini se alegra de que su último partido con Italia sea contra el argentino Lionel Messi

“Messi es un icono del fútbol, aunque no me corresponde decir si es el mejor de todos los tiempos o no. Será un placer jugar mi último partido con la selección contra él”, afirmó Chiellini.

“Va a ser hermoso. Argentina tiene jugadores excepcionales. Obviamente, el primero que se te viene a la cabeza es Messi, pero los demás son también fantásticos, no han ganado (la Copa América del año pasado) por casualidad“, señaló.