Chile vs Uruguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Deportes

Chile vs Uruguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

Todo lo que tienes que saber en la previa de Chile vs Uruguay. El duelo, a disputarse en el estadio Nacional el martes 9 de septiembre, comenzará a las 17:30 horas y será dirigido por Anderson Daronco.

|

Chile recibe el próximo martes 9 de septiembre a Uruguay por la fecha 18 , a partir de las 17:30 horas en el estadio Nacional.

Así llegan Chile y Uruguay

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile cayó 0 a 3 ante Brasil en el Jornalista Mário Filho. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, no convirtió a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Uruguay en partidos

Uruguay llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Perú. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 3 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de septiembre, en el torneo CONMEBOL – Eliminatorias Mundial 2026, y Uruguay fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el décimo puesto con 10 puntos (2 PG – 4 PE – 11 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (7 PG – 6 PE – 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Anderson Daronco.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Argentina 38 17 12 2 3 22
2 Brasil 28 17 8 4 5 8
3 Uruguay 27 17 7 6 4 10
4 Ecuador 26 17 7 8 2 8
10 Chile 10 17 2 4 11 -18
Horario Chile y Uruguay, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Conmebol 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS