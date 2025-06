Christian Gray, el profesor que hizo historia con Auckland City: “Cuando regrese, volveré a mi trabajo en el colegio”

Christian Gray, defensa del Auckland City y elegido como el mejor jugador del partido en el empate 1-1 con Boca Juniors, compagina la profesión de futbolista con la de profesor y aseguró que cuando regrese a Nueva Zelanda volverá a su trabajo, algo que es una realidad para toda su plantilla.

"Soy un profesor, trabajo en un colegio. Estudio también y cuando regrese tendré que ir a trabajar, como todos en el equipo. Esta es la realidad para nosotros", dijo Gray en la rueda de prensa posterior al partido de Nashville.

Gray igualó de cabeza en el minuto 52, tras un gol en propia meta del portero Nathan Garrow que había adelantado al Boca Juniors.

El Xeneize se despidió este martes del Mundial de Clubes con un empate 1-1 frente al club semiprofesional Auckland City, sin poder lograr la goleada que necesitaba para tener una opción de avanzar.

"Es surrealista. Todavía no lo asimilo. Sé lo que significa para el club. Esto lo hace muy especial", afirmó.

"Hubo un ambiente especial. Boca es un club enorme, como todos los clubes que hemos afrontado en este torneo", añadió.

🇳🇿⭐️ QUÉ GRANDE: Christian Gray, el autor del gol de Auckland City ante Boca Juniors fue elegido el MVP del empate 1-1.



🎓 ¿Lo curioso? En Nueva Zelanda es profesor de educación física. Pidió licencia para jugar el Mundial de Clubes. pic.twitter.com/GExOCQzFm4 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) June 24, 2025

"Estoy contento de que hayamos metido alguna. Ha sido un viaje duro. Ya sabes, hemos tenido algunos resultados difíciles, pero estoy feliz por el equipo y los chicos. Creo que nos lo merecemos", dijo el defensor central a DAZN.

El zaguero marcó en la salida de un córner al vencer en el duelo aéreo al mediocampista argentina Rodrigo Battaglia, que tuvo un fugaz paso por la selección de Argentina.

"Han sido cuatro largos años hasta llegar a esto, así que, como he dicho, me alegro. Creo que tenemos lo que nos merecemos. No me gusta ser el centro de atención, dejo eso para los otros chicos, pero sí, estoy viviendo un montón de emociones. Estoy un poco sin palabras", agregó.

Gray celebró que su regreso a su país coincidirá con la temporada de vacaciones escolares, por lo que tendrá tiempo de descansar antes de retomar sus labores.

La historia de Christian Gray es LA HISTORIA DEFINITIVA del Mundial de Clubes. Hoy fue titular por primera vez en el nuevo torneo de la FIFA, hoy marcó el gol con el Auckland City firmó un histórico empate ante Boca Juniors y hoy, por si fuera poco, fue reconocido como MVP… pic.twitter.com/39kRBtCJNJ — Invictos (@InvictosSomos) June 25, 2025

"Tengo algunas tareas que se han acumulado en el último mes, así que eso es a lo que voy a volver", afirmó.

"Soy de una pequeña ciudad muy lejos de aquí y muy diferente a este entorno, así que es algo así como un sueño. Así que sí, estoy un poco sin palabras".