Claudia Sheinbaum no asistió al partido inaugural y rompió una tradición de los Mundiales

El Mundial 2026 se convirtió en una edición singular no solo por reunir por primera vez a 48 selecciones, sino también porque ningún jefe de Estado asistió este 11 de junio al partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, ni siquiera la presidenta del país anfitrión, Claudia Sheinbaum.

Al principal escenario deportivo de México, sede mundialista por tercera ocasión, no acudió ningún mandatario extranjero. La representación política quedó en manos de funcionarios de menor rango durante el inicio del torneo.

Tampoco estuvieron presentes los líderes de Estados Unidos y Canadá, Donald Trump y Mark Carney, respectivamente, cuyos países comparten la organización de la Copa del Mundo.

Asimismo, estuvo ausente el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, cuya selección enfrentó a México en el partido inaugural. Entre las personalidades presentes destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Días antes del inicio del torneo, Sheinbaum había señalado que algunos líderes extranjeros que tenían previsto viajar a México cancelaron su asistencia por motivos relacionados con la situación de sus países.

Para Ricardo Domínguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ausencia de mandatarios no debe interpretarse como un desaire hacia México.

“En el pasado, estos eventos eran una oportunidad para mostrar al mundo el estado en el que se encontraba un país. Hoy la situación ha cambiado porque ha cambiado la forma de comunicación mundial”, declaró a EFE.

Según el académico, el desarrollo de internet y las redes sociales ha modificado la manera en que los países proyectan su imagen internacional.

Como antecedente reciente, en el Mundial de Qatar 2022 asistieron diversos jefes de Estado y monarcas, entre ellos representantes de Turquía, Egipto, Palestina, Ruanda, Senegal, Argelia y del propio país anfitrión.

Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

Sheinbaum rompe una tradición reciente

Uno de los aspectos más comentados fue la ausencia de la presidenta mexicana en el estadio.

Sheinbaum informó que cedió su entrada a una joven indígena y siguió el encuentro desde una zona habilitada para aficionados en la Ciudad de México.

Con esta decisión, se convirtió en la primera mandataria de un país anfitrión en el siglo XXI que no asiste al partido inaugural de una Copa del Mundo.

En el caso de México, los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, durante el Mundial de 1970, y Miguel de la Madrid, en 1986, estuvieron presentes en los actos inaugurales de los respectivos torneos.

¡Gooooool de México! 🇲🇽⚽️

Que se sienta la emoción en cada rincón de la ciudad. pic.twitter.com/AX7JNDyPuK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

Domínguez interpretó la decisión de Sheinbaum como una acción coherente con la política social impulsada por su administración.

“Más que afectar la proyección internacional de México, la favorece. El Gobierno federal es congruente con sus postulados”, afirmó.

La presidenta explicó que prefirió seguir el encuentro junto a los aficionados debido a las limitaciones de acceso al estadio y la alta demanda de boletos para el partido inaugural.