Club Brugge vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Club Brugge recibe el próximo miércoles 10 de diciembre a Arsenal por la fecha 6 de la Champions, a partir de las 14:00 horas en el estadio Jan Breydel.

Así llegan Club Brugge y Arsenal

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

Club Brugge cayó 0 a 3 ante Sporting Lisboa en el José Alvalade XXI. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 13 en su portería .

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Bayern Múnich. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 14 goles y le han marcado 1.

Horario Club Brugge y Arsenal, según país