Club Brugge vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2018-2019, y Club Brugge se quedó con la victoria por 0 a 4.
Próximos partidos de Club Brugge en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 2: vs Atalanta: 30 de septiembre – 10:45 horas
- Fecha 3: vs Bayern Múnich: 22 de octubre – 13:00 horas
- Fecha 4: vs Barcelona: 5 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 5: vs Sporting Lisboa: 26 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 6: vs Arsenal: 10 de diciembre – 14:00 horas
Próximos partidos de Mónaco en UEFA – Champions League 2025-2026
- Fecha 2: vs Manchester City: 1 de octubre – 13:00 horas
- Fecha 3: vs Tottenham: 22 de octubre – 13:00 horas
- Fecha 4: vs FK Bodo/Glimt: 4 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 5: vs Pafos: 26 de noviembre – 11:45 horas
- Fecha 6: vs Galatasaray: 9 de diciembre – 14:00 horas
Horario Club Brugge y Mónaco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas