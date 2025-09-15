Club Brugge vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Deportes

Club Brugge vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

En la previa de Club Brugge vs Mónaco, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 18 de septiembre desde las 10:45 horas en el estadio Jan Breydel.

|

El próximo jueves 18 de septiembre, a partir de las 10:45 horas, Mónaco visita a Club Brugge en el estadio Jan Breydel, por el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

En los últimos 2 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2018-2019, y Club Brugge se quedó con la victoria por 0 a 4.

Próximos partidos de Club Brugge en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 2: vs Atalanta: 30 de septiembre – 10:45 horas
  • Fecha 3: vs Bayern Múnich: 22 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 4: vs Barcelona: 5 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Sporting Lisboa: 26 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Arsenal: 10 de diciembre – 14:00 horas
Próximos partidos de Mónaco en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 2: vs Manchester City: 1 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 3: vs Tottenham: 22 de octubre – 13:00 horas
  • Fecha 4: vs FK Bodo/Glimt: 4 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Pafos: 26 de noviembre – 11:45 horas
  • Fecha 6: vs Galatasaray: 9 de diciembre – 14:00 horas
Horario Club Brugge y Mónaco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS