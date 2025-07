Cole Palmer: de ser descartado por Guardiola a figura del Chelsea en la final del Mundial de Clubes

Con apenas 23 años, Cole Palmer ha firmado una actuación memorable en la final del Mundial de Clubes 2025. El joven inglés marcó dos goles en el primer tiempo ante el París Saint-Germain, siendo el gran protagonista del Chelsea en un duelo que ha sorprendido por la superioridad de los londinenses. La historia de Palmer es aún más llamativa si se toma en cuenta que fue vendido por el Manchester City, club en el que no encontró continuidad bajo el mando de Pep Guardiola.

El traspaso de Palmer al Chelsea se concretó el 1 de septiembre de 2023. En ese momento, el equipo de Stamford Bridge desembolsó alrededor de €50 millones de euros por el volante ofensivo, una cifra considerable que generó dudas entre algunos analistas debido a la corta experiencia del jugador en la élite. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón al club londinense, ya que Palmer no solo ha rendido con regularidad en la Premier League, sino que también ha brillado en el plano internacional.

En una entrevista concedida a GQ meses después de su llegada, Palmer explicó su decisión de salir del City. “No iba a irme al Chelsea. Me convencieron. Sabía que no iba a jugar tanto como quería en el Manchester City. Cuando no juegas, es aburrido”, expresó con franqueza. En ese contexto, su salida fue vista como una oportunidad para tener minutos, algo que en el esquema de Guardiola se le estaba negando.

Formado en las categorías juveniles del Manchester City, Palmer debutó con el primer equipo en 2020. Si bien mostró destellos de talento, la alta competencia interna le dificultó establecerse como titular. En un plantel plagado de figuras y en una estructura que prioriza la rotación y la experiencia, su proyección quedó en pausa, lo que aceleró su salida hacia un club que le ofreciera un rol más protagónico.

Desde su llegada al Chelsea, Palmer ha tenido un crecimiento notable. Se convirtió en uno de los líderes ofensivos del equipo, destacando por su capacidad para generar juego entre líneas, su inteligencia en el último tercio del campo y su eficacia frente al arco rival. La final del Mundial de Clubes es solo una muestra más del potencial que muchos ya vislumbraban en él desde sus días en la cantera del City.

En el partido ante el PSG, Palmer abrió el marcador al minuto 21 con una definición precisa tras una jugada de Malo Augusto. Posteriormente, al 29', volvió a aparecer para concretar su doblete con una ejecución similar que dejó sin opciones al portero Donnarumma. Además de sus goles, su visión de juego y movilidad fueron claves para el dominio del Chelsea en la primera mitad.

UNA EXHIBICIÓN EXTRATERRESTRE DE PALMER 🥶



La salida de Palmer del City ahora es vista con otra perspectiva. Si bien Guardiola ha reconocido su talento, la falta de oportunidades terminó alejando al jugador de Manchester. Hoy, bajo el mando de Enzo Maresca, Palmer se consolida como una pieza clave en el proyecto del Chelsea y como una de las grandes promesas del fútbol inglés a nivel internacional.

Su actuación en la final reafirma que el fútbol de élite siempre ofrece segundas oportunidades. Lo que alguna vez fue una venta cuestionada por parte del City, hoy se transforma en una de las mejores decisiones de mercado para el Chelsea, que apostó por un joven con hambre de minutos… y ahora tiene a una figura estelar en su plantilla.