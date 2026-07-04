Colombia y Suiza se reencuentran en un Mundial 32 años después del partido amargo de 1994

El enfrentamiento entre Colombia y Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reactiva uno de los recuerdos más sensibles en la historia del fútbol colombiano.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en una Copa del Mundo fue el 26 de junio de 1994, también en territorio estadounidense. Aquel día, Colombia derrotó 2-0 a Suiza en el Stanford Stadium, en Palo Alto, California, con goles de Hernán Gaviria y Harold Lozano.

Colombia llegó a ese compromiso ya sin posibilidades de avanzar a los octavos de final, tras las derrotas frente a Rumania y Estados Unidos. La victoria sobre Suiza solo sirvió para despedirse del torneo con un triunfo que, con el paso de los años, quedó asociado al desenlace más trágico en la historia del fútbol colombiano.

Ese encuentro también fue el último partido oficial de Andrés Escobar Saldarriaga con la selección colombiana.

Tras el Mundial, Escobar regresó a Medellín. La madrugada del 2 de julio de 1994 fue asesinado a tiros en el estacionamiento de un establecimiento nocturno, pocos días después del autogol que había marcado frente a Estados Unidos.

Andres Escobar was gunned down in Colombia after he scored an own goal during Colombia’s match against U.S.A in the 1994 World Cup.

It’s alleged that his killer shouted ‘goal!’ after every shot… six in total https://t.co/39IhrQoai5 pic.twitter.com/IhHCU7vZvo — HIGHLIFE lives ON (@GyapKay) July 2, 2026

Las investigaciones identificaron como autor material del homicidio a Humberto Muñoz Castro, quien fue condenado inicialmente a 43 años de prisión. Posteriormente, la pena fue reducida conforme a la legislación colombiana vigente y recuperó la libertad tras cumplir 11 años de cárcel.

Treinta y dos años después, Colombia y Suiza volverán a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo, nuevamente en suelo estadounidense. Esta vez lo harán en un partido de eliminación directa por un lugar en los cuartos de final, aunque el antecedente de 1994 sigue ocupando un lugar especial en la memoria del fútbol mundial: fue el último partido de Andrés Escobar con la camiseta de Colombia y una victoria que terminó opacada por la tragedia ocurrida apenas seis días después.