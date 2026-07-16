Como en el Super Bowl: el campeón del Mundial 2026 recibirá un premio que nunca antes entregó la FIFA

Durante casi un siglo, la ceremonia de premiación del Mundial siguió un mismo ritual: los campeones levantaban la Copa, recibían las medallas de oro y celebraban ante millones de espectadores.

El próximo 19 de julio, después de la final entre Argentina y España en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, esa imagen cambiará por primera vez.

Como ocurre desde hace décadas con los campeones del Super Bowl y de las principales ligas profesionales de Estados Unidos, la selección que gane el Mundial 2026 también recibirá anillos de campeón. La FIFA confirmó que este reconocimiento formará parte de la premiación oficial del torneo, algo inédito en las 23 ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

Más que un nuevo objeto, la decisión representa un cambio en uno de los protocolos más tradicionales del fútbol internacional.

Una tradición del deporte estadounidense llega al Mundial

Los anillos de campeón son uno de los símbolos más reconocibles del deporte profesional norteamericano.

En la NFL, la NBA, la MLB y la NHL, además del trofeo colectivo, jugadores, entrenadores y miembros de las organizaciones reciben un anillo conmemorativo que identifica al campeón de la temporada.

Ahora esa tradición llegará también a la Copa Mundial.

La FIFA explicó que los anillos formarán parte de la ceremonia oficial de premiación del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, incorporando por primera vez un elemento característico del deporte estadounidense al principal torneo del fútbol internacional.

▶️ LA FIFA DARÁ ANILLOS A LOS CAMPEONES DEL MUNDIAL | 💍🏆



La selección que gane el Mundial 2026 recibirá, por primera vez en la historia, anillos oficiales además del trofeo y las medallas.



💎 Cada pieza será personalizada, estará hecha con oro de alta pureza e incrustaciones… pic.twitter.com/Z0MEGgucYY — DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 16, 2026

¿Cómo serán los anillos?

La FIFA informó que producirá un total de 2 mil 026 anillos, una cifra que hace referencia al año del torneo. Cada pieza estará numerada individualmente y contará con certificado de autenticidad.

El diseño incluirá el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y elementos personalizados para identificar a la selección campeona. Hasta ahora, la FIFA no ha divulgado los materiales con los que serán fabricados ni otros detalles técnicos de la pieza.

¿Quiénes los recibirán?

Treinta anillos estarán destinados a la delegación de la selección campeona. Tras la final, el capitán y el seleccionador recibirán anillos conmemorativos durante la celebración.

Posteriormente, la FIFA entregará las piezas definitivas, elaboradas de forma personalizada para los integrantes del equipo vencedor. Así, el nuevo reconocimiento se incorporará al protocolo oficial sin sustituir a los símbolos tradicionales del campeonato.

La Copa seguirá siendo el principal trofeo y las medallas continuarán entregándose sobre el podio.

⚠️🏆 AL ESTILO DE LA NFL. La FIFA estrenará una tradición inédita en el Mundial 2026: además del trofeo y las medallas de oro, los campeones recibirán anillos personalizados, inspirados en los que se entregan a los ganadores del Super Bowl.



💍 Será la primera vez en la historia… pic.twitter.com/qWmx2d8VFc — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 16, 2026

También habrá una edición para coleccionistas

La iniciativa no estará dirigida únicamente al campeón.

De los 2 mil 026 anillos que producirá la FIFA, 1 mil 996 se comercializarán como artículos oficiales con licencia.

Todos estarán numerados y acompañados por un certificado de autenticidad.

La decisión abre una nueva línea de productos vinculados a la Copa Mundial y convierte la final de 2026 en la primera que tendrá un objeto oficial de colección inspirado en el modelo de las grandes ligas estadounidenses.

Los anillos del Mundial 2026

Producción total: 2 mil 026

Para el campeón: 30

Edición comercial: 1 mil 996

Numeración individual

Certificado de autenticidad

Diseño personalizado para la selección campeona

Un cambio histórico

La FIFA no ha informado si esta iniciativa continuará en las próximas Copas del Mundo.

Lo que sí está confirmado es que el Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia de su ceremonia de premiación.

Durante casi un siglo, la imagen del campeón del mundo estuvo representada únicamente por la Copa y las medallas.

A partir del 19 de julio, esa fotografía tendrá un nuevo protagonista: un anillo que trasladará al fútbol una de las tradiciones más reconocidas del deporte estadounidense.