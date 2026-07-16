De US$60 a US$7 mil: cómo cambió el acceso a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

En diciembre del 2025, la FIFA anunció una categoría especial de entradas de US$60 para los seguidores de las selecciones clasificadas. Los boletos estarían disponibles para los 104 encuentros del Mundial 2026, incluida la final, que se disputa este 19 de julio a las 13 horas de Guatemala en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford.

Cuatro días antes del partido entre Argentina y España, el escenario es distinto las entradas convencionales ya no aparecen disponibles en la venta directa de la FIFA y los boletos ofrecidos en los principales portales de reventa parten de unos US$7 mil.

La comparación no significa que una misma localidad haya pasado directamente de US$60 a US$7 mil. La tarifa más baja pertenecía a un cupo limitado, asignado mediante las federaciones participantes. Sin embargo, las dos cifras permiten dimensionar la diferencia entre la categoría creada para aficionados y el precio de entrada que encuentra ahora quien busca un asiento en el mercado secundario.

Los boletos de US$60 tenían acceso limitado

La denominada Supporter Entry Tier —categoría básica para aficionados— fue diseñada por la FIFA para seguidores de las selecciones clasificadas. Tenía un precio fijo de US$60 para cualquier partido, incluida la final, pero no se ofrecía de manera general a todos los compradores.

Las federaciones nacionales recibieron esos boletos y definieron sus propios criterios de asignación. La FIFA estableció que el 10% del cupo de cada selección correspondiera a esa categoría y que otro 40% se ubicara en el siguiente nivel de precios económicos.

La cantidad disponible era, por tanto, reducida frente a la demanda. La propia FIFA informó que había recibido unos 20 millones de solicitudes durante una de las fases de venta.

Más de 116 veces el precio de la categoría básica

El precio mínimo encontrado por EFE en plataformas de reventa fue de US$7 mil, mientras que los boletos más costosos llegaban a US$39 mil. StubHub concentraba buena parte de la oferta alrededor de US$8 mil; Ticketmaster mostraba cifras similares y TickPick ofrecía localidades entre poco más de US$7 mil y US$39 mil.

El piso de US$7 mil equivale a más de 116 veces el valor de la categoría de US$60. La comparación debe entenderse como una referencia entre dos canales, momentos y tipos de entrada distintos, no como el aumento comprobado de un mismo boleto.

Los precios del mercado secundario no son fijados directamente por la FIFA. Dependen de la oferta disponible, la ubicación del asiento, la demanda y las condiciones de cada plataforma.

😠💢 LOS SALVAJES PRECIOS PARA LA FINAL DEL MUNDIAL



Un jugador de la @SEFutbol ha preguntado por entradas y la RFEF le ha dicho que están a 4.600€ cada una



🔙En 50 años ha pasado la entrada más barata de un Mundial de 800 pesetas a 4.600€



😡🗯️ @ManuCarreno: "Es VERGONZOSO" pic.twitter.com/YcyHxgTnfy — El Larguero (@ellarguero) July 15, 2026

Qué opciones oficiales quedan

La FIFA mantiene su Mercado Oficial de Reventa e Intercambio, donde los aficionados pueden comprar boletos que otros titulares ponen nuevamente a disposición. La aparición de localidades depende de la oferta y no está garantizada. El organismo identifica ese mercado como el canal oficial para revender o intercambiar entradas adquiridas originalmente mediante su plataforma.

Para la final, la oferta directa visible se concentra en los paquetes Hospitality, que incluyen asiento, zonas reservadas, alimentos, bebidas y otros servicios prémium. El programa es operado por On Location como proveedor oficial de la FIFA.

Según el recorrido efectuado por EFE, los paquetes más económicos se ofrecían por US$15 mil o US$17 mil; otros alcanzaban US$29 mil y la experiencia más exclusiva llegaba a unos US$57 mil por persona.

En la práctica, quien no obtuvo un boleto convencional durante las fases anteriores depende ahora de la disponibilidad eventual en el mercado oficial de intercambio, de una plataforma secundaria o de los productos Hospitality.

IR A VER LA FINAL EN NUEVA YORK PUEDE COSTAR CERCA DE 20 MIL DÓLARES



Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial frente a España, se dispararon las búsquedas de vuelos a Nueva York y los casi 500 asientos de los dos vuelos chárter directos que lanzó Aerolíneas… pic.twitter.com/8r2Pu1MM6K — Clarín (@clarincom) July 16, 2026

El boleto no representa todo el gasto

Al precio de la entrada deben sumarse el alojamiento, la alimentación y el traslado hasta el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford.

NJ Transit fijó en US$98 el transporte de ida y vuelta para cada partido disputado en el estadio. Los boletos deben comprarse anticipadamente mediante su aplicación móvil y están limitados a 40 mil por jornada.

El plan oficial también establece que los asistentes deben utilizar las opciones de transporte autorizadas y presentar una entrada válida para acceder a los servicios del día del partido.

El hospedaje y los vuelos varían considerablemente según la procedencia, la ubicación y la fecha de reserva. Por esa razón, no existe una cifra única para calcular el costo completo. Para un comprador que parte de una entrada de US$7 mil, los gastos adicionales pueden elevar el presupuesto en varios miles de dólares.

Argentina vs España: entradas para la final



Porque FIFA para este mundial incorporó precios variables según la demanda, un modelo similar al que utilizan las aerolíneas y plataformas de venta de entradas.



El resultado:



Las entradas oficiales para la final en el MetLife… https://t.co/OrAGkPR875 pic.twitter.com/RrzGf9zAIM — Tendencias Finanzas (@porquettfin) July 15, 2026

Antes de comprar una entrada

La FIFA recomienda utilizar sus canales oficiales y advierte que la disponibilidad del mercado de intercambio depende de que otros aficionados publiquen sus boletos.

Las entradas ofrecidas en plataformas externas pueden estar sujetas a condiciones distintas y a cargos adicionales. El comprador debe revisar el precio final, las comisiones, la validez del boleto y los requisitos de transferencia antes de completar la operación.

Dos precios para una misma final

La categoría de US$60 representó la opción más económica diseñada para seguidores de Argentina y España, pero estuvo limitada a los cupos gestionados por sus federaciones.

La reventa refleja otra realidad: la de un partido con oferta reducida, demanda internacional y precios que cambian conforme se acerca el domingo.

La final del Mundial siempre ha sido uno de los boletos más difíciles de conseguir. En el 2026, la distancia entre la categoría más accesible y el mercado disponible a pocos días del encuentro permite observar también cuánto puede cambiar el valor de presenciar el partido cuando las localidades generales prácticamente han desaparecido.