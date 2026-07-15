Fútbol Internacional

La celebración de Argentina con la bandera de las Malvinas: ¿puede actuar la FIFA?

La celebración de Argentina tras eliminar a Inglaterra incluyó una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. ¿Puede esa imagen derivar en una actuación disciplinaria? Esto establecen las normas de la FIFA y los antecedentes más recientes.

Jugadores de Argentina sostienen una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante la celebración de la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE).

Argentina aseguró su clasificación a la final del Mundial 2026 con una victoria 2-1 sobre Inglaterra, pero una imagen captada después del partido abrió una discusión distinta a la deportiva.

Durante la celebración en el Mercedes-Benz Stadium, varios futbolistas argentinos sostuvieron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Giovani Lo Celso fue uno de los jugadores que la exhibieron sobre el terreno de juego, según las imágenes difundidas tras la semifinal.

El episodio ocurrió después de que el operativo de seguridad anunciara restricciones para el ingreso de banderas, camisetas y otros objetos con referencias políticas. Las normas del Mundial permiten que la FIFA, las autoridades del estadio y los organismos gubernamentales decidan qué materiales pueden entrar en los recintos; las banderas de mayor tamaño requieren, además, autorización previa.

La presencia posterior del mensaje en manos de los futbolistas plantea una pregunta: ¿puede intervenir la FIFA?

¿Qué dicen las normas?

Las Reglas de Juego prohíben que el equipamiento de los futbolistas incluya lemas, declaraciones o imágenes de carácter político, religioso o personal. También establecen que un jugador o un equipo puede ser sancionado por el organizador de la competición, la asociación nacional correspondiente o la FIFA cuando incumpla esa disposición.

Ese artículo se refiere específicamente al equipamiento y a las prendas que muestran los jugadores. La bandera exhibida por Argentina no formaba parte de la indumentaria, por lo que la aplicación de esa norma no puede darse por automática.

La eventual evaluación tendría que considerar el Código Disciplinario, los reglamentos de la competición, el contexto de la celebración y los informes oficiales del partido. FIFA publica las decisiones de su Comisión Disciplinaria, órgano encargado de resolver los expedientes sometidos a su conocimiento.

Hasta el cierre de esta publicación, el organismo no había comunicado públicamente la apertura de un procedimiento por la bandera mostrada después de la semifinal.

🇦🇷 Giovani Lo Celso and Nicolás Otamendi made a bold statement on the pitch!



The duo unfurled a massive banner reading “Las Malvinas son Argentinas” at Mercedes-Benz Stadium, held it high together, then dramatically laid it out on the grass.



A powerful reminder of Argentina’s… pic.twitter.com/2pyarS33YL — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 16, 2026

La apertura de un expediente no equivale a una sanción

La FIFA podría solicitar informes o abrir un procedimiento si considera que lo ocurrido merece una revisión disciplinaria. Sin embargo, esa apertura no significaría, por sí sola, que exista una infracción ni que vaya a imponerse una sanción.

La Comisión Disciplinaria debe analizar las circunstancias de cada caso, identificar a los participantes y determinar qué disposiciones son aplicables antes de emitir una resolución.

Las medidas previstas en los reglamentos disciplinarios pueden incluir advertencias, multas y otras sanciones. No corresponde anticipar cuál sería aplicable mientras la FIFA no confirme siquiera que estudia el episodio.

LA SANCIÓN A LA QUE SE EXPONE ARGENTINA POR MOSTRAR LA BANDERA CON LA LEYENDA “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”



La FIFA podría investigar a la AFA y a Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez por desplegar una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras el triunfo ante… pic.twitter.com/6jSAMSel6l — Clarín (@clarincom) July 16, 2026

El antecedente de Xhaka y Shaqiri

Uno de los casos más citados ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, durante el partido entre Suiza y Serbia.

Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles formando con las manos un águila bicéfala, símbolo asociado con Albania y con la tensión histórica entre Serbia y Kosovo.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA consideró la conducta antideportiva. Ambos recibieron una advertencia y una multa de 10 mil francos suizos, pero no fueron suspendidos y continuaron participando en el torneo.

El antecedente permite comprobar que la FIFA ha impuesto sanciones económicas por celebraciones con connotaciones políticas. No determina, sin embargo, cuál sería la decisión en el caso argentino: las circunstancias, el tipo de mensaje y el momento en que ocurrió la exhibición son distintos.

#FestejoSuizo, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri hicieron el gesto del Águila Albanesa, ambos de origen albanokosovar, los padres de los dos jugadores suizos sufrieron la Guerra de los Balcanes pic.twitter.com/qryYR1ZTcc — Juan Pablo Taborda (@jptaborda74) June 22, 2018

La carga simbólica estaba presente antes del partido

La semifinal llegó precedida de referencias a las Malvinas, Diego Armando Maradona y los enfrentamientos históricos entre Argentina e Inglaterra.

Horas antes del encuentro, aficionados argentinos cantaron en los alrededores del estadio: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”, de acuerdo con la cobertura de EFE.

Lionel Scaloni había pedido separar el partido del conflicto de 1982.

“Es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años”, declaró el seleccionador argentino antes de la semifinal.

El encuentro se desarrolló sin incidentes políticos que interrumpieran el juego. La bandera apareció después del pitazo final, durante los festejos por la clasificación.

Por Malvinas, Por El Diego, Por La Última De Leo pic.twitter.com/LmSaqCSdjm — Barra Brava (@barrabrava_net) July 15, 2026

Los jugadores defendieron el mensaje

Leandro Paredes fue consultado después del partido por la reivindicación mostrada sobre el campo.

“Y serán siempre argentinas”, respondió el mediocampista.

Lautaro Martínez reconoció que el equipo intentó mantener fuera de la cancha la carga acumulada durante la previa, aunque admitió que el enfrentamiento tenía un significado especial.

“Tratamos de dejar aparte todo lo que se generó fuera del campo. Pero para nosotros no era un partido igual a los demás”, declaró el autor del gol del triunfo, según EFE.

Estas respuestas confirman que los jugadores conocían la dimensión simbólica del mensaje, pero no permiten anticipar cómo lo interpretaría la Comisión Disciplinaria.

🇦🇷 💬 Leandro Paredes tras la clasificación a una nueva final @sofimmartinez



📺 Inglaterra 1-2 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/UY1pAQPsIq — telefe (@telefe) July 15, 2026

Una decisión que todavía no existe

La clasificación de Argentina a la final contra España quedó definida en el terreno de juego. La dimensión disciplinaria dependerá ahora de si la FIFA considera que la exhibición de la bandera debe analizarse conforme a sus reglamentos.

El antecedente de Rusia 2018 muestra que el organismo puede actuar frente a manifestaciones con contenido político, pero no permite asegurar que abrirá un expediente ni que aplicará una sanción deportiva o económica.

Por ahora, solo hay un hecho documentado: los futbolistas argentinos mostraron la bandera después de vencer a Inglaterra. Hasta el cierre de esta publicación, la FIFA no había anunciado públicamente una investigación.