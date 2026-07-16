Cómo era Lionel Scaloni como estudiante, según el director de la Escuela de Entrenadores de la RFEF

Ginés Meléndez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en 2017, recordó con orgullo el paso de Lionel Scaloni por el curso UEFA Pro —la máxima titulación para técnicos— y destacó que el actual seleccionador argentino era “muy buen alumno”, justo cuando se prepara para disputar la final del Mundial 2026 frente a España.

“Scaloni se sentaba en la primera fila, era muy aplicado y sus prácticas también eran muy buenas. Dejó un gran recuerdo”, afirmó Meléndez, quien también resaltó la coincidencia de ver en ese mismo curso a Luis de la Fuente, entonces profesor de táctica y hoy seleccionador español.

El técnico español subrayó que aquella generación de entrenadores fue especialmente destacada, con nombres como Fernando Redondo, Leo Franco —actual asistente en el Atlético de Madrid— y figuras del futbol español como Andoni Iraola, recientemente fichado por el Liverpool, Carlos Gurpegui o Manuel Pablo.

“Recuerdo en primera fila a Scaloni, a Leo Franco y también a Montse Tomé, que luego sería seleccionadora femenina. Luis de la Fuente era el profesor de táctica. Fue una época maravillosa y ahora es un placer verlos en una final del Mundial”, señaló.

Meléndez no dudó en elogiar el trabajo del seleccionador español. “Me alegro mucho por Luis de la Fuente. Es el mejor, sabe hacer grupo y elegir a los jugadores adecuados. Dirigir una selección es distinto a un club: requiere gestión, saber recuperar futbolistas y manejar el vestuario. Luis es el número uno”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de jugadores como Rodri y Mikel Merino en el esquema español, a quienes De la Fuente conoce desde las categorías inferiores. “A Rodri siempre lo apoyó, incluso cuando salió del Atlético en etapa juvenil. Y a Mikel Merino le ha sabido sacar el máximo rendimiento durante toda su carrera. Ahora lo demuestra en el Mundial”, explicó.

Meléndez también recordó que el acceso al curso UEFA Pro exigía requisitos de alto nivel, como haber jugado varias temporadas en Primera División o contar con experiencia internacional.

Finalmente, valoró su aporte al desarrollo del fútbol español: “Con el paso de los años uno se siente orgulloso de haber contribuido al momento que vive el fútbol español. Ese trabajo en las categorías inferiores marcó un punto de inflexión que hoy sigue dando resultados”.