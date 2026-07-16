“Venimos siendo los mejores durante los últimos cuatro años, le duela a quien le duela”: Messi celebra otra final con Argentina

La selección de Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del futbol mundial. Con una remontada ante Inglaterra, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a la final de la Copa del Mundo 2026 al imponerse 2-1 en un encuentro cargado de emoción, carácter y buen futbol.

El combinado inglés, dirigido por Thomas Tuchel, tomó ventaja en el marcador al minuto 55 y parecía encaminarse hacia la final. Sin embargo, tras encontrar el gol, Inglaterra renunció prácticamente al ataque y apostó por defender la mínima diferencia frente a una Argentina que nunca dejó de creer.

La insistencia albiceleste tuvo recompensa en los minutos finales. Enzo Fernández marcó el empate al minuto 85 y devolvió la esperanza a los sudamericanos. Cuando el partido parecía dirigirse a la prórroga, Lautaro Martínez anotó el 2-1 definitivo en el tiempo de reposición (90+2) y desató la euforia entre los miles de aficionados argentinos presentes en el estadio.

Uno de los grandes protagonistas de la clasificación fue Lionel Messi. El capitán argentino volvió a liderar a su selección y resultó determinante en la reacción de su equipo con dos asistencias que fueron decisivas para la remontada.

Al finalizar el encuentro, Messi no ocultó su emoción por alcanzar una nueva final mundialista y destacó el espíritu competitivo de un grupo que sigue escribiendo páginas doradas en la historia del futbol argentino.

"Es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más. Estamos en otra final del mundo después de haber sido campeones. Venimos siendo los mejores durante los últimos cuatro años, le duela a quien le duela. Hoy volvemos a estar entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que nada fue casualidad y que nadie nos regaló nada. Estar en dos finales del mundo seguidas es para pocos y este equipo lo consigue", expresó Messi.

El astro argentino también resaltó la capacidad de reacción de la Albiceleste en los momentos más complicados del partido. "Felices de haberlo hecho otra vez y de la manera que lo hicimos, cuando teníamos todo en contra. Con cabeza, con futbol y con ganas. Este grupo demuestra una vez más de lo que es capaz", agregó el capitán.

Con esta clasificación, Argentina alcanza su tercera final en los últimos cuatro Mundiales y consolida una de las etapas más exitosas del futbol albiceleste. Además, mantiene viva la ilusión de conquistar un nuevo título mundial y ampliar el legado de una generación considerada entre las más exitosas en la historia del país.