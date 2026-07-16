¿Por qué no se disputó la Finalissima? Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026

La esperada Finalissima entre España y Argentina nunca pudo disputarse en marzo debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente, pero el destino terminó ofreciendo un escenario todavía mayor. Este domingo, las campeonas vigentes de Europa y América se enfrentarán en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que muchos consideran una Finalissima con el máximo título del futbol en juego.

El encuentro estaba programado originalmente para el 27 de marzo, en Catar, pero fue suspendido tras el estallido de las tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán. La situación de seguridad en la región obligó a cancelar el partido y, pese a múltiples negociaciones, la UEFA, la Conmebol, la Real Federación Española de Futbol y la Asociación del Futbol Argentino no lograron encontrar una alternativa viable.

La UEFA manifestó entonces su frustración por la cancelación del encuentro. "Las circunstancias y el momento privaron a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar".

Asimismo, el organismo europeo explicó que exploró distintas opciones para salvar el partido. "Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Futbol Argentino".

Entre las propuestas figuró disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, en la fecha original y con una distribución equitativa de aficionados. Sin embargo, la Conmebol rechazó esa posibilidad. "Salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral".

También se consideró una eliminatoria de ida y vuelta entre Madrid y Buenos Aires, pero esa alternativa tampoco prosperó. Por su parte, la Conmebol defendió su postura en otro comunicado. "La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid".

Además, reveló que existió una propuesta para trasladar el encuentro a Italia. "En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo".

Sin embargo, el cambio solicitado no fue aceptado. "Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 —solo cuatro días más tarde de la propuesta original— no era posible, quedando cancelada la Finalissima".

Dos selecciones renovadas

Más de tres meses después de aquella frustrada cita, España y Argentina llegan a la final del Mundial con planteles que presentan algunas diferencias respecto de las convocatorias de marzo.

En la selección española, dirigida por Luis de la Fuente, quedaron fuera del Mundial jugadores como Álex Remiro, Dean Huijsen, Cristian Mosquera, Pablo Fornals, Carlos Soler, Fermín López y Ander Barrenetxea. En cambio, Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Nico Williams regresaron tras superar distintas molestias físicas.

Argentina, por su parte, mantuvo una base mucho más estable. Lionel Scaloni recuperó para el Mundial a futbolistas que estaban lesionados durante la fecha Fifa de marzo, entre ellos Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso. Uno de los jugadores que sí integró aquella convocatoria y luego quedó fuera de la lista definitiva fue Franco Mastantuono.

El equipo que enfrentó a Zambia en el amistoso del 31 de marzo, organizado como sustituto de la Finalissima, ya mostraba gran parte de la estructura actual de la Albiceleste: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Con respecto a la semifinal del Mundial contra Inglaterra, las principales variantes fueron el ingreso de Lisandro Martínez por Nicolás Otamendi y de Giuliano Simeone por Thiago Almada.

La Finalissima que esperaba el futbol

Lo que no pudo concretarse en Catar ni en Europa encuentra ahora su desenlace en el escenario más prestigioso del deporte. España, campeona de la Eurocopa, y Argentina, monarca de la Copa América, disputarán este domingo una auténtica Finalissima mundial, con el trofeo más importante del futbol en juego y la posibilidad de confirmar cuál selección domina actualmente el panorama internacional.