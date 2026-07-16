Qué dice el reglamento de la Fifa sobre la pancarta de Argentina por las islas Malvinas

El Reglamento del Mundial 2026 de la Fifa prohíbe expresamente la exhibición de mensajes o lemas políticos por parte de jugadores y miembros de las selecciones, tanto durante los partidos como una vez finalizados, como ocurrió con la pancarta mostrada por futbolistas de Argentina sobre las islas Malvinas tras eliminar a Inglaterra.

“Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido”, establece el artículo 34 (punto 4.3) del Protocolo de partidos.

La normativa añade que también está prohibido exhibir mensajes comerciales o eslóganes durante actividades oficiales organizadas por la Fifa, como entrenamientos, partidos, ruedas de prensa o intervenciones en zona mixta.

El reglamento subraya además que cada federación es responsable de la conducta de su delegación, mientras que la Comisión Disciplinaria de la FIFA puede actuar de oficio ante posibles infracciones, conforme a lo establecido en el Código Disciplinario.

Dentro de este código, se considera infracción la conducta ofensiva, incluida la utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al ámbito del juego. En esa misma línea, el artículo 17 sobre orden y seguridad contempla sanciones por el uso de gestos, palabras u objetos para transmitir mensajes improcedentes, en particular de carácter político, ideológico o religioso.

Reacciones desde el Reino Unido

El Gobierno británico expresó este jueves su expectativa de que la Fifa abra una investigación tras la exhibición de la pancarta por parte de jugadores argentinos.

En declaraciones a la BBC, el ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, calificó el gesto como “totalmente inapropiado” y recalcó que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”.

“Espero que la Fifa lleve a cabo una investigación exhaustiva”, afirmó el funcionario, quien recordó que uno de los principios fundamentales del torneo es separar el deporte de la política.

La polémica surgió después de que los jugadores argentinos mostraran una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en semifinales, en referencia al archipiélago del Atlántico sur disputado por Argentina y el Reino Unido desde la guerra de 1982.