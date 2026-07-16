¿Quiénes son los 17 jugadores de Argentina que pueden convertirse en bicampeones del mundo?

La selección de Argentina confirmó su presencia en la final de la Copa Mundial de la Fifa United 2026 tras superar a Inglaterra en un dramático partido de semifinales. El conjunto albiceleste remontó el marcador en los minutos finales para sellar su clasificación y regresar a una final mundialista, luego de conquistar la de Catar 2022.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, con Lionel Messi como su máxima figura y líder en el terreno de juego, tendrá ahora la oportunidad de seguir escribiendo páginas doradas en la historia del futbol argentino. Este domingo, la Albiceleste buscará conquistar su cuarto título mundial y convertirse en la campeona de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones.

Además, Argentina intentará defender con éxito la corona conquistada en Catar 2022, cuando derrotó a Francia en una inolvidable final que se definió en una tanda de penales para obtener la tercera estrella de su historia.

Si conquista el título, el conjunto sudamericano alcanzará una hazaña reservada para muy pocas selecciones: ganar dos Copas del Mundo consecutivas. En la historia, únicamente Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) lograron el bicampeonato mundial. Ahora, la generación encabezada por Messi aspira a sumarse a ese selecto grupo.

Uno de los pilares del éxito argentino ha sido la continuidad de la base campeona en Catar 2022. De los 26 jugadores convocados para United 2026, 17 formaron parte del plantel que levantó la copa hace cuatro años, lo que demuestra la confianza de Scaloni en un grupo consolidado que ha mantenido su competitividad al más alto nivel.

Los 17 jugadores que repiten en una final mundialista

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Delanteros

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Thiago Almada

Total: 17 jugadores junto con Scaloni Seleccionador.

Los campeones de Catar 2022 que ya no están en United 2026

Franco Armani

Juan Foyth

Germán Pezzella

Marcos Acuña

Ángel Di María

Ángel Correa

Alejandro "Papu" Gómez

Guido Rodríguez

Paulo Dybala

Total: 9 jugadores

Las caras nuevas de Argentina para United 2026

Juan Musso

Marcos Senesi

Facundo Medina

Giovani Lo Celso

Valentín Barco

Nicolás Paz

Nicolás González

Giuliano Simeone

José Manuel López

Total: 9 jugadores

Experiencia y renovación

La actual selección argentina presenta un equilibrio entre la experiencia de los campeones del mundo y el aporte de nuevos talentos que se han consolidado durante el actual ciclo mundialista. La permanencia de 17 futbolistas provenientes de Catar 2022 refleja la estabilidad del proyecto de Lionel Scaloni, mientras que la incorporación de nueve jugadores aporta alternativas en todas las líneas.

Con Messi ante la posibilidad de conquistar otro título histórico y una generación que ha marcado una época para el futbol argentino, la Albiceleste está a un paso de alcanzar nuevamente la gloria. La final de United 2026 representa la oportunidad de conquistar una cuarta estrella y de ingresar al grupo de las selecciones que defendieron con éxito su corona mundial.

17 jugadores , se repiten en ambas listas

9 estuvieron en Catar 2022 y no están en United 2026

Argentina mantiene una sólida base de 17 campeones del mundo de Catar 2022 y suma nueve nuevos futbolistas para United 2026, combinación que la tiene nuevamente a las puertas de la gloria mundial y del bicampeonato.