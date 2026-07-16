Fútbol Internacional
¿Quiénes son los 17 jugadores de Argentina que pueden convertirse en bicampeones del mundo?
Argentina vuelve a una final mundialista apoyada en la base que conquistó Catar 2022 y en una nueva generación que sueña con extender la gloria albiceleste.
Jugadores de Argentina posan para una foto de grupo antes del partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza.(Foto Prensa Libre: EFE).
La selección de Argentina confirmó su presencia en la final de la Copa Mundial de la Fifa United 2026 tras superar a Inglaterra en un dramático partido de semifinales. El conjunto albiceleste remontó el marcador en los minutos finales para sellar su clasificación y regresar a una final mundialista, luego de conquistar la de Catar 2022.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni, con Lionel Messi como su máxima figura y líder en el terreno de juego, tendrá ahora la oportunidad de seguir escribiendo páginas doradas en la historia del futbol argentino. Este domingo, la Albiceleste buscará conquistar su cuarto título mundial y convertirse en la campeona de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones.
Además, Argentina intentará defender con éxito la corona conquistada en Catar 2022, cuando derrotó a Francia en una inolvidable final que se definió en una tanda de penales para obtener la tercera estrella de su historia.
Si conquista el título, el conjunto sudamericano alcanzará una hazaña reservada para muy pocas selecciones: ganar dos Copas del Mundo consecutivas. En la historia, únicamente Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) lograron el bicampeonato mundial. Ahora, la generación encabezada por Messi aspira a sumarse a ese selecto grupo.
Uno de los pilares del éxito argentino ha sido la continuidad de la base campeona en Catar 2022. De los 26 jugadores convocados para United 2026, 17 formaron parte del plantel que levantó la copa hace cuatro años, lo que demuestra la confianza de Scaloni en un grupo consolidado que ha mantenido su competitividad al más alto nivel.
Los 17 jugadores que repiten en una final mundialista
Arqueros
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
Defensores
- Nahuel Molina
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
Mediocampistas
- Leandro Paredes
- Alexis Mac Allister
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Enzo Fernández
Delanteros
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
- Thiago Almada
Total: 17 jugadores junto con Scaloni Seleccionador.
Los campeones de Catar 2022 que ya no están en United 2026
- Franco Armani
- Juan Foyth
- Germán Pezzella
- Marcos Acuña
- Ángel Di María
- Ángel Correa
- Alejandro "Papu" Gómez
- Guido Rodríguez
- Paulo Dybala
Total: 9 jugadores
Las caras nuevas de Argentina para United 2026
- Juan Musso
- Marcos Senesi
- Facundo Medina
- Giovani Lo Celso
- Valentín Barco
- Nicolás Paz
- Nicolás González
- Giuliano Simeone
- José Manuel López
Total: 9 jugadores
Experiencia y renovación
La actual selección argentina presenta un equilibrio entre la experiencia de los campeones del mundo y el aporte de nuevos talentos que se han consolidado durante el actual ciclo mundialista. La permanencia de 17 futbolistas provenientes de Catar 2022 refleja la estabilidad del proyecto de Lionel Scaloni, mientras que la incorporación de nueve jugadores aporta alternativas en todas las líneas.
Con Messi ante la posibilidad de conquistar otro título histórico y una generación que ha marcado una época para el futbol argentino, la Albiceleste está a un paso de alcanzar nuevamente la gloria. La final de United 2026 representa la oportunidad de conquistar una cuarta estrella y de ingresar al grupo de las selecciones que defendieron con éxito su corona mundial.
- 17 jugadores , se repiten en ambas listas
- 9 estuvieron en Catar 2022 y no están en United 2026
Argentina mantiene una sólida base de 17 campeones del mundo de Catar 2022 y suma nueve nuevos futbolistas para United 2026, combinación que la tiene nuevamente a las puertas de la gloria mundial y del bicampeonato.