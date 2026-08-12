¿Cómo le ha ido al Real Madrid cuando viste de rosa? Los antecedentes de su nueva equipación

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¿Cómo le ha ido al Real Madrid cuando viste de rosa? Los antecedentes de su nueva equipación

El Real Madrid vuelve a apostar por el rosa para su tercera equipación 2026-2027, un color que evoca recuerdos de temporadas con más nostalgia que títulos.

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BUDAPEST (Hungary), 08/08/2026.- Players of Real Madrid warm up ahead of the friendly soccer match between Ferencvaros TC and Real Madrid in Budapest, Hungary, 08 August 2026. (Futbol, Amistoso, Hungría) EFE/EPA/Boglarka Bodnar HUNGARY OUT

Real Madrid apuesta otra vez por el rosa: así fueron sus anteriores temporadas con esta equipación.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Real Madrid presento este miércoles la tercera equipación para la temporada 2026-2027, que tendrá el rosa como color predominante, una tonalidad que el club ya utilizó en sus uniformes alternativos durante las temporadas 2014-2015 y 2020-2021, esta última marcada por la pandemia de covid-19.

"La camiseta celebra el alcance global del Real Madrid y la pasión compartida que trasciende fronteras, idiomas y culturas. Inspirada en conceptos de unión y positividad, combina referencias al legado del club con una construcción moderna para dar lugar a un diseño distintivo y contemporáneo", destacó

Las dos temporadas anteriores en las que el conjunto blanco vistió de rosa no estuvieron acompañadas de grandes éxitos. En la campaña 2014-2015, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, el equipo conquistó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, pero no logró ninguno de los tres grandes títulos de la temporada. En la 2020-2021, con los estadios todavía afectados por las restricciones derivadas de la pandemia, el club terminó la campaña sin conquistar ningún trofeo bajo el mando de Zinedine Zidane.

Además, el Real Madrid utilizó el rosa en su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City, disputada en agosto de 2020. Aquel encuentro es recordado por la derrota 2-1 y por los graves errores del defensa francés Raphael Varane.

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El diseño de la nueva tercera equipación está inspirado en los "patrones geométricos" presentes en la "artesanía artística latinoamericana" y, según la marca, busca equilibrar "tradición y modernidad" mediante sus texturas y detalles.

Aunque el rosa es el color predominante, el uniforme incorpora detalles en blanco roto en el cuello en V, los puños, el logotipo de su marca patrocinadora, el escudo del Real Madrid y las tradicionales tres franjas de la marca. La equipación se completa con pantalón y medias en el mismo tono rosa, acompañados por detalles en blanco.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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