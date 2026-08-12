“Un abrazo enorme para ti y los tuyos”: Cristiano Ronaldo muestra su apoyo a Messi tras la muerte de su padre

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“Un abrazo enorme para ti y los tuyos”: Cristiano Ronaldo muestra su apoyo a Messi tras la muerte de su padre

"Mucha fuerza", escribió Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, sumándose a las muestras de apoyo tras la pérdida de su padre.

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DALLAS (United States), 06/07/2026.- Cristiano Ronaldo of Portugal before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026. (España) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Cristiano Ronaldo envía mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre Jorge Messi.(Foto Prensa Libre: EFE).

Cristiano Ronaldo se sumó a las muestras de solidaridad hacia Lionel Messi tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre del astro argentino, quien murió el sábado pasado a los 68 años en Rosario, Argentina.

El delantero portugués utilizó las redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a quien durante años fue su gran rival dentro de las canchas.

En una publicación de Messi en Instagram, Ronaldo escribió: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, palabras con las que expresó sus condolencias a la familia del campeón del mundo argentino.

El gesto del portugués fue destacado por aficionados al reflejar el respeto que ambos futbolistas han mantenido pese a la intensa rivalidad que protagonizaron durante años en el futbol español, cuando defendían al Real Madrid y al FC Barcelona, respectivamente.

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El mensaje de Cristiano Ronaldo se suma a las numerosas muestras de apoyo que ha recibido Messi desde que se conoció la muerte de su padre. Diversas figuras del deporte e instituciones vinculadas al futbol han expresado públicamente sus condolencias al capitán de la selección argentina y a su familia.

Jorge Messi fue una figura clave en la trayectoria de su hijo. Durante gran parte de la carrera de Lionel se desempeñó como su representante y estuvo a cargo de la administración del patrimonio familiar, con un papel importante en el desarrollo profesional de uno de los futbolistas más destacados de la historia.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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