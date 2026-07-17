¿Cómo pasaron Luis de la Fuente y Lionel Scaloni de maestro y alumno a rivales en la final del Mundial?

El futbol escribirá este domingo un capítulo especial cuando España y Argentina se enfrenten en la final de la Copa del Mundo. Más allá del duelo entre dos potencias del balompié internacional, el partido tendrá un ingrediente particular en los banquillos: Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, dos entrenadores unidos por una historia de amistad, respeto y aprendizaje que comenzó hace nueve años en la Ciudad del Futbol de Las Rozas.

Antes de convertirse en seleccionadores campeones y referentes de sus países, ambos coincidieron en un escenario muy distinto al de una final mundialista. En el 2017, Scaloni cursó la licencia Uefa Pro en la Real Federación Española de Futbol, poco después de retirarse como futbolista profesional. Entre sus docentes estaba Luis de la Fuente, quien impartía clases de táctica y sistemas de juego mientras continuaba al frente de las categorías inferiores de España.

Aquella relación entre maestro y alumno trascendió las aulas. Con el paso de los años se consolidó una amistad basada en la admiración mutua. El propio Scaloni ha reconocido públicamente la influencia y el apoyo que recibió de De la Fuente durante su formación como entrenador, y ambos mantuvieron el contacto después de concluir el curso.

La conexión del técnico argentino con España facilitó esa etapa académica. Durante su carrera como futbolista defendió las camisetas del Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca, por lo que el país ibérico se convirtió en una segunda casa para seleccionador argentino.

En los días previos a la final, Scaloni volvió a demostrar el aprecio que siente por el seleccionador español. Tras la clasificación de España al partido decisivo, elogió públicamente a De la Fuente, a quien calificó de "un gran tipo", y destacó el crecimiento que ha tenido al frente de la Roja. Sus palabras reflejan una rivalidad sana, marcada por el respeto entre dos estrategas que han recorrido caminos similares hasta alcanzar la élite.

Dos trayectorias paralelas hacia el éxito

Aunque sus historias son diferentes, ambos entrenadores construyeron su prestigio lejos de los reflectores antes de llegar a la máxima categoría.

Luis de la Fuente desarrolló durante más de una década un exitoso proyecto en las selecciones juveniles de España. Los títulos obtenidos con las categorías sub-19, sub-21 y olímpica le abrieron las puertas de la selección absoluta en diciembre del 2022. Desde entonces, su palmarés ha crecido con rapidez, con la conquista de la Liga de Naciones del 2023 y la Eurocopa del 2024.

Por su parte, Scaloni llegó a la selección argentina como una apuesta temporal después de trabajar como asistente técnico de Jorge Sampaoli. Lo que parecía una solución provisional terminó por convertirse en uno de los procesos más exitosos de la historia reciente de la Albiceleste. Bajo su dirección, Argentina conquistó la Copa América del 2021, la Finalissima del 2022, el Mundial de Catar del 2022 y, posteriormente, la Copa América del 2024.

Una final cargada de historia

Ahora el destino los pone frente a frente en el escenario más importante del fútbol mundial. España buscará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia, tras la obtenida en Sudáfrica en el 2010, mientras que Argentina intentará defender la corona alcanzada en Catar en el 2022.

Más allá del resultado, la final representa el reencuentro de dos entrenadores que compartieron conocimientos, experiencias y una amistad forjada lejos de los reflectores. De Las Rozas al MetLife Stadium, de Nueva Jersey, la historia de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni demuestra que el futbol siempre encuentra formas de unir caminos.

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