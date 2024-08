Se acerca una vez más el inicio de la Uefa Champions League, el torneo de clubes de Europa que se ha convertido en la competición más prestigiosa que un equipo pueda ganar en el viejo continente.

Con el Real Madrid como su vigente campeón, la Champions League tendrá en la campaña 2024-2025 un nuevo formato y este se extenderá a las otras competiciones de la Uefa como la Europa League y la Conference League.

Este cambio histórico en el desarrollo de la competencia fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la Uefa el 10 de mayo de 2022 luego de haber mostrado interés en introducir un nuevo formato en 2021.

El principal cambio será el abandono por completo de la actual fase de grupos (32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro miembros) y a partir de la edición 2024-2025 se optará por incluir a 36 clubes participantes.

Cambio en el sorteo

Al contar con más equipos participantes también cambiará el formato del sorteo de la fase de grupos como tradicionalmente se ha hecho.

Los 36 equipos clasificados serán ordenados para el sorteo en 4 bombos que serán definidos mediante el coeficiente Uefa, mismo que se determina mediante estadísticas de la confederación para asignar puestos de privilegio.

Cada equipo enfrentará a 2 clubes de su propio bombo y a otros 2 de cada uno de los otros 3 bombos restantes, para sumar un total de 8 partidos, de los que disputará 4 en casa y 4 fuera. Los partidos que cada equipo juegue en casa o fuera también se determinará aleatoriamente mediante un software.

El formato del sorteo mantiene la regla de no enfrentar a 2 equipos del mismo país e incluye una nueva regla de no colocar a un equipo más de 2 rivales de otro país. Por ejemplo, un equipo inglés no podrá enfrentar a otro inglés y tampoco podrá enfrentar a más de 2 españoles en la primera fase.

Cuándo y dónde será el sorteo

La Uefa ya anunció en sus distintos canales oficiales que realizará el sorteo el jueves 29 de agosto en Mónaco a las 11 horas de Guatemala.