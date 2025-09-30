Con autogol de Richard Rios, Chelsea venció a Benfica 1 a 0

Con la mínima ventaja de un gol, los Blues se llevaron el triunfo ante Benfica en el partido disputado por la fecha 2 de la Champions. En el minuto 17 del primer tiempo, Chelsea se puso al frente en el marcador con un autogol de Richard Rios.

La figura del partido fue Benoit Badiashile. El defensor de Chelsea fue importante al quitar 2 balones y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

Moisés Caicedo también jugó un buen partido. El volante de Chelsea efectuó 43 pases correctos.

El estratega de Chelsea, Enzo Maresca, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Robert Sánchez en el arco; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile y Marc Cucurella en la línea defensiva; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho en el medio; y Tyrique George en el ataque.

Por su parte, los elegidos por José dos Santos Mourinho Félix salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Anatoliy Trubin bajo los tres palos; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl en defensa; Richard Rios, Enzo Barrenechea, Dodi Lukebakio, Fredrik Aursnes y Georgiy Sudakov en la mitad de cancha; y Vangelis Pavlidis en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Stamford Bridge fue Daniel Siebert.

Para la siguiente fecha, los Blues actuarán de local frente a Ajax, mientras que Benfica visitará a Newcastle United.

Cambios en Chelsea

53′ 2T – Salió Facundo Buonanotte por Estêvão Willian

60′ 2T – Salieron Tyrique George por João Pedro y Alejandro Garnacho por Jamie Bynoe-Gittens

79′ 2T – Salieron Malo Gusto por Reece James y Benoit Badiashile por Joshua Acheampong

Amonestados en Chelsea:

45′ 1T Enzo Fernández (Conducta antideportiva), 0′ 2T Facundo Buonanotte (Conducta antideportiva) y 16′ 2T João Pedro (Conducta antideportiva)

Expulsado en Chelsea:

50′ 2T João Pedro (Roja por doble amarilla)

Cambios en Benfica

72′ 2T – Salió António Silva por Tomás Araújo

76′ 2T – Salieron Dodi Lukebakio por Andreas Schjelderup, Georgiy Sudakov por Franjo Ivanovic y Richard Rios por Leandro Barreiro

89′ 2T – Salió Fredrik Aursnes por Henrique Araújo

Amonestados en Benfica: