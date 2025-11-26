Con cuatro goles de Kylian Mbappé, Real Madrid venció 4-3 a Olympiacos

El intenso duelo entre Olympiacos y los Merengues, correspondiente a la fecha 5 de la Champions, terminó en victoria 4-3 para el equipo visitante. Los goles del partido para el local los anotaron Chiquinho (7′ 1T), Mehdi Taremi (6′ 2T) y Ayoub El Kaabi (35′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hizo Kylian Mbappé (21′ 1T, 23′ 1T, 28′ 1T y 14′ 2T).

En el minuto 7 de la primera etapa, Chiquinho levantó el ánimo de Olympiacos y se llevó todos los aplausos. Ayoub El Kaabi filtró un balón para que el volante conecte, desde el semicírculo, un gran disparo al palo derecho del arco contrario.

Aurélien Tchouaméni tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 35 minutos de la primera etapa.

El desempeño Kylian Mbappé lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 4 goles, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 15 pases correctos.

Vinicius Júnior también jugó un buen partido. El volante de Real Madrid efectuó 27 pases correctos y buscó el arco contrario con 6 disparos.

El estratega de Olympiacos, José Luis Mendilibar, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Konstantinos Tzolakis en el arco; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega en la línea defensiva; Christos Mouzakitis, Dani García y Chiquinho en el medio; y Daniel Podence, Ayoub El Kaabi y Gelson Martins en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Xabier Alonso Olano salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Andriy Lunin bajo los tres palos; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Ferland Mendy en defensa; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Vinicius Júnior en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé en la delantera.

Michael Oliver fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Georgios Karaiskakis.

En la siguiente jornada Olympiacos se enfrentará de visitante ante Kairat Almaty y los Merengues disputarán el juego de local frente a Manchester City.

Cambios en Olympiacos

27′ 1T – Salió Chiquinho por Mehdi Taremi

61′ 2T – Salió Lorenzo Pirola por Giulian Biancone

71′ 2T – Salieron Daniel Podence por Gabriel Strefezza y Rodinei por Costinha

Amonestado en Olympiacos:

39′ 1T Francisco Ortega (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Madrid

45′ 2T – Salieron Eduardo Camavinga por Dani Ceballos y Dani García por Santiago Hezze

60′ 2T – Salió Arda Güler por Jude Bellingham

72′ 2T – Salió Raúl Asencio por Brahim Díaz

89′ 2T – Salió Vinicius Júnior por Fran García

Amonestados en Real Madrid: