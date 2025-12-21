Con doblete de Aitor Ruibal, Betis liquidó 4-0 a Getafe

Por la fecha 17 de la Liga, Aitor Ruibal hizo dos goles en el triunfo de los Verdiblancos por 4 a 0 frente a el Geta. Con Manuel Pellegrini al mando, el equipo impuso su dominio y superó ampliamente a su oponente, dejando un marcador contundente en el que Aitor Ruibal aportó un doblete. El volante se despachó con un golazo de cabeza y uno de jugada (15′ 1T y 3′ 2T), y Pablo Fornals (6′ 2T) y Juan Hernández (14′ 2T) completaron el 4 a 0. El primero de los jugadores colaboró con un disparo, mientras que el segundo se apoderó del balón para definir con un remate.Una gran jugada de los Verdiblancos, a los 3 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Aitor Ruibal. Paciencia y decisión fueron los protagonistas del golazo del volante. Sin perder la pelota después de tomarla por la banda derecha, clavó tremendo disparo desde el área grande que entró por el palo izquierdo del arquero.

El delantero de Getafe Borja Mayoral no pudo lograr descontar después de malograr un penal en el minuto 88 del segundo tiempo.

El mejor jugador del partido fue Aitor Ruibal. El centrocampista de Betis marcó 2 goles, hizo 16 pases claves y buscó 4 veces el arco contrario.

Antony fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Betis fue preciso con 26 pases efectivos y buscó 4 veces el arco contrario.

El técnico de Betis, Manuel Pellegrini, propuso una formación 4-5-1 con Álvaro Valles en el arco; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan y Ricardo Rodrí­guez en la línea defensiva; Marc Roca, Nelson Deossa, Antony, Pablo Fornals y Aitor Ruibal en el medio; y Juan Hernández en el ataque.

Por su parte, el equipo de José Bordalás salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con David Soria bajo los tres palos; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené Dakonam y Allan Nyom en defensa; Kiko Femenía, Luis Milla, Mauro Arambarri y Mario Martín en la mitad de cancha; y Adrián Liso y Borja Mayoral en la delantera.

Miguel Sesma Espinosa fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Benito Villamarín.

El próximo partido de los Verdiblancos en el campeonato será como visitante ante Real Madrid, mientras que el Geta visitará a Rayo Vallecano.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 28 puntos y se ubica en el sexto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 20 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Betis

65′ 2T – Salió Antony por Giovani Lo Celso

66′ 2T – Salió Natan por Valentín Gómez

74′ 2T – Salió Aitor Ruibal por Rodrigo Riquelme

85′ 2T – Salieron Ángel Ortiz por Héctor Bellerín y Pablo Fornals por Chimy Ávila

Cambios en Getafe

58′ 2T – Salieron Adrián Liso por Juanmi, Mario Martín por Javi Muñoz, Allan Nyom por Diego Rico y Kiko Femenía por Alex Sancris

Amonestado en Getafe: