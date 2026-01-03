Con doblete de Borja Iglesias, Celta liquidó 4-1 a Valencia

Por la fecha 18 de la Liga, Borja Iglesias hizo dos goles en el triunfo de los Celestes por 4 a 1 frente a los Ches. Los goles del partido para el local los anotaron Borja Iglesias (32′ 1T, de penal y 13′ 2T), Jones El-Abdellaoui (37′ 2T) y Hugo Álvarez (48′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Pepelu (24′ 2T).

Valencia no consiguió dar sentido a su posesión (61% de promedio) y asumir el protagonismo del partido para obtener una victoria.

El volante de Valencia Pepelu desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 6 del primer tiempo.

El mejor jugador del partido fue Borja Iglesias. El atacante de Celta anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 10 pases correctos.

Hugo Álvarez se destacó también en el estadio el Estadio de Balaídos. El atacante de Celta anotó 1 gol y disparó al arco contrario en 2 oportunidades.

El técnico de Celta, Claudio Giráldez, propuso una formación 5-2-3 con Ionut Radu en el arco; Sergio Carreira, Javier Rodríguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso y Óscar Mingueza en la línea defensiva; Miguel Román y Ilaix Moriba en el medio; y Williot Swedberg, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza en el ataque.

Por su parte, el equipo de Carlos Corberán salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, José Copete, Jesús Vázquez y Thierry Correia en defensa; Pepelu, Javi Guerra y André Almeida en la mitad de cancha; y Hugo Duro y Lucas Beltrán en la delantera.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Estadio de Balaídos.

El próximo partido de los Celestes en el campeonato será como visitante ante Sevilla, mientras que los Ches recibirán a Elche.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 26 puntos y se ubica en el séptimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 16 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Celta

26′ 1T – Salió Williot Swedberg por Pablo Duran

Amonestado en Celta:

33′ 2T Javier Rodríguez (Conducta antideportiva)

Cambios en Valencia

56′ 2T – Salieron Thierry Correia por Luis Rioja y Lucas Beltrán por Largie Ramazani

65′ 2T – Salió Javi Guerra por Arnaut Danjuma

66′ 2T – Salieron Dimitri Foulquier por César Tárrega, Borja Iglesias por Jones El-Abdellaoui y Bryan Zaragoza por Hugo Álvarez

80′ 2T – Salieron José Copete por Diego López, Javier Rodríguez por Manu Fernandez y Pablo Duran por Iago Aspas

Amonestados en Valencia: