Con doblete de Cecilio Waterman, Panamá derrotó 3-2 a Guatemala

Todo lo que dejó el duelo entre Guatemala y Panamá: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla .

Por la fecha 5 del grupo A , Panamá hizo gala de su supremacía frente a Guatemala. El empate a dos mantuvo la emoción al máximo, con ambos equipos creando oportunidades de gol hasta que los de Thomas Christiansen sellaron el resultado final. Los responsables del festejo fueron Cecilio Waterman (30′ 1T y 44′ 1T) y José Fajardo (34′ 2T). Por el lado de Guatemala, las anotaciones estuvieron a cargo de Arquímides Ordóñez (24′ 2T) y Rudy Muñoz (29′ 2T).

La figura del encuentro fue José Fajardo. El delantero de Panamá convirtió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Manuel Felipe Carrera fue Cecilio Waterman. El delantero de Panamá convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Guatemala.

El entrenador de Guatemala, Luis Tena, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Nicholas Hagen en el arco; Aaron Herrera, José Pinto, Jonathan Franco y José Ardón en la línea defensiva; Stheven Robles, José Rosales y José Morales en el medio; y Oscar Santis, Rubio Méndez y Antonio López en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Thomas Christiansen se plantaron con una estrategia 5-4-1 con Orlando Mosquera bajo los tres palos; César Blackman, Carlos Harvey, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Éric Davis en defensa; Azarías Londoño, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Cristian Martínez en la mitad de cancha; y Cecilio Waterman en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue César Ramos Palazuelos.

Guatemala recibirá a Surinam en la próxima jornada, mientras que Panamá recibirá a El Salvador en el estadio Rommel Fernández.

Cambios en Guatemala
  • 45′ 2T – Salió Stheven Robles por Rudy Muñoz
  • 56′ 2T – Salieron Rubio Méndez por Arquímides Ordóñez y Antonio López por Pedro Altán
  • 66′ 2T – Salió Jonathan Franco por Olger Escobar
  • 85′ 2T – Salió Oscar Santis por Darwin Lom
Cambios en Panamá
  • 63′ 2T – Salieron Cecilio Waterman por José Fajardo y Azarías Londoño por José Rodrí­guez
  • 79′ 2T – Salió Cristian Martínez por Alberto Quintero
  • 83′ 2T – Salió Adalberto Carrasquilla por Edward Cedeño
Amonestados en Panamá:
  • 14′ 2T Carlos Harvey y 43′ 2T Éric Davis

