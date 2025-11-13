Con doblete de Cecilio Waterman, Panamá derrotó 3-2 a Guatemala

Por la fecha 5 del grupo A , Panamá hizo gala de su supremacía frente a Guatemala. El empate a dos mantuvo la emoción al máximo, con ambos equipos creando oportunidades de gol hasta que los de Thomas Christiansen sellaron el resultado final. Los responsables del festejo fueron Cecilio Waterman (30′ 1T y 44′ 1T) y José Fajardo (34′ 2T). Por el lado de Guatemala, las anotaciones estuvieron a cargo de Arquímides Ordóñez (24′ 2T) y Rudy Muñoz (29′ 2T).

La figura del encuentro fue José Fajardo. El delantero de Panamá convirtió 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Manuel Felipe Carrera fue Cecilio Waterman. El delantero de Panamá convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Guatemala.

El entrenador de Guatemala, Luis Tena, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Nicholas Hagen en el arco; Aaron Herrera, José Pinto, Jonathan Franco y José Ardón en la línea defensiva; Stheven Robles, José Rosales y José Morales en el medio; y Oscar Santis, Rubio Méndez y Antonio López en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Thomas Christiansen se plantaron con una estrategia 5-4-1 con Orlando Mosquera bajo los tres palos; César Blackman, Carlos Harvey, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Éric Davis en defensa; Azarías Londoño, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Cristian Martínez en la mitad de cancha; y Cecilio Waterman en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue César Ramos Palazuelos.

Guatemala recibirá a Surinam en la próxima jornada, mientras que Panamá recibirá a El Salvador en el estadio Rommel Fernández.

Cambios en Guatemala

45′ 2T – Salió Stheven Robles por Rudy Muñoz

56′ 2T – Salieron Rubio Méndez por Arquímides Ordóñez y Antonio López por Pedro Altán

66′ 2T – Salió Jonathan Franco por Olger Escobar

85′ 2T – Salió Oscar Santis por Darwin Lom

Cambios en Panamá

63′ 2T – Salieron Cecilio Waterman por José Fajardo y Azarías Londoño por José Rodrí­guez

79′ 2T – Salió Cristian Martínez por Alberto Quintero

83′ 2T – Salió Adalberto Carrasquilla por Edward Cedeño

Amonestados en Panamá: