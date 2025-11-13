Con doblete de Cecilio Waterman, Panamá derrotó 3-2 a Guatemala

La figura del encuentro fue José Fajardo. El delantero de Panamá convirtió 1 gol.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Manuel Felipe Carrera fue Cecilio Waterman. El delantero de Panamá convirtió 2 goles y pateó 2 veces al arco ante Guatemala.
El entrenador de Guatemala, Luis Tena, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Nicholas Hagen en el arco; Aaron Herrera, José Pinto, Jonathan Franco y José Ardón en la línea defensiva; Stheven Robles, José Rosales y José Morales en el medio; y Oscar Santis, Rubio Méndez y Antonio López en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Thomas Christiansen se plantaron con una estrategia 5-4-1 con Orlando Mosquera bajo los tres palos; César Blackman, Carlos Harvey, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Éric Davis en defensa; Azarías Londoño, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Cristian Martínez en la mitad de cancha; y Cecilio Waterman en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue César Ramos Palazuelos.
Guatemala recibirá a Surinam en la próxima jornada, mientras que Panamá recibirá a El Salvador en el estadio Rommel Fernández.
Cambios en Guatemala
- 45′ 2T – Salió Stheven Robles por Rudy Muñoz
- 56′ 2T – Salieron Rubio Méndez por Arquímides Ordóñez y Antonio López por Pedro Altán
- 66′ 2T – Salió Jonathan Franco por Olger Escobar
- 85′ 2T – Salió Oscar Santis por Darwin Lom
Cambios en Panamá
- 63′ 2T – Salieron Cecilio Waterman por José Fajardo y Azarías Londoño por José Rodríguez
- 79′ 2T – Salió Cristian Martínez por Alberto Quintero
- 83′ 2T – Salió Adalberto Carrasquilla por Edward Cedeño
Amonestados en Panamá:
- 14′ 2T Carlos Harvey y 43′ 2T Éric Davis