Con doblete de Ferran Torres, Barcelona liquidó 3-0 a Getafe

El conjunto de Hans Flick generó peligro con un disparo de Ferran Torres, a los 42 minutos de la primera etapa, que terminó impactando en uno de los palos.
El mejor jugador del partido fue Dani Olmo. El centrocampista de Barcelona marcó 1 gol, hizo 47 pases claves y buscó 4 veces el arco contrario.
Ferran Torres se destacó también en el estadio Camp Nou. El atacante de Barcelona anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 4 oportunidades y efectuó 9 pases correctos.
El técnico de Barcelona, Hans Flick, propuso una formación 4-3-3 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen y Gerard Martín en la línea defensiva; Pedri, Frenkie de Jong y Dani Olmo en el medio; y Raphinha, Robert Lewandowski y Ferran Torres en el ataque.
Por su parte, el equipo de José Bordalás salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar y Diego Rico en defensa; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en la mitad de cancha; y Borja Mayoral y Adrián Liso en la delantera.
Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Camp Nou.
El próximo partido de los Blaugranas en el campeonato será como visitante ante Real Oviedo, mientras que el Geta recibirá a Alavés.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 13 puntos y se ubica en el segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 9 unidades y está en el octavo lugar en el torneo.
Cambios en Barcelona
- 45′ 2T – Salieron Raphinha por Marcus Rashford, Borja Mayoral por Abu Kamara, Djené Dakonam por Davinchi y Mario Martín por Javi Muñoz
- 59′ 2T – Salieron Ferran Torres por Fermín López y Frenkie de Jong por Marc Casadó
- 75′ 2T – Salió Pedri por Roony Bardghji
- 82′ 2T – Salió Gerard Martín por Ronald Araújo
Amonestados en Barcelona:
- 31′ 1T Raphinha (Insultar o desaprobar al árbitro) y 8′ 2T Andreas Christensen (Conducta antideportiva)
Cambios en Getafe
- 69′ 2T – Salió Mauro Arambarri por Coba da Costa
- 79′ 2T – Salió Adrián Liso por Alex Sancris
Amonestados en Getafe:
- 3′ 1T Mario Martín (Conducta antideportiva), 42′ 1T Adrián Liso (Conducta antideportiva), 43′ 1T Djené Dakonam (Conducta antideportiva), 44′ 1T José Bordalás (Insultar o desaprobar al árbitro) y 13′ 2T Abdelkabir Abqar (Conducta antideportiva)