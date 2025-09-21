Con doblete de Ferran Torres, Barcelona liquidó 3-0 a Getafe

Ferran Torres aportó dos goles en la arrolladora victoria de 3-0 de los Blaugranas sobre el Geta, en el duelo por la fecha 5 de la Liga. Ferran Torres tuvo su momento de gloria al convertir dos goles de jugada, ambos goles en el primer tiempo (14′ y 33′). Dani Olmo también se sumó a la fiesta goleadora al marcar en el minuto 16 de la segunda etapa, sellando una jornada inolvidable con una anotación de jugada.

El conjunto de Hans Flick generó peligro con un disparo de Ferran Torres, a los 42 minutos de la primera etapa, que terminó impactando en uno de los palos.

El mejor jugador del partido fue Dani Olmo. El centrocampista de Barcelona marcó 1 gol, hizo 47 pases claves y buscó 4 veces el arco contrario.

Ferran Torres se destacó también en el estadio Camp Nou. El atacante de Barcelona anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 4 oportunidades y efectuó 9 pases correctos.

El técnico de Barcelona, Hans Flick, propuso una formación 4-3-3 con Joan García en el arco; Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen y Gerard Martín en la línea defensiva; Pedri, Frenkie de Jong y Dani Olmo en el medio; y Raphinha, Robert Lewandowski y Ferran Torres en el ataque.

Por su parte, el equipo de José Bordalás salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con David Soria bajo los tres palos; Kiko Femenía, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar y Diego Rico en defensa; Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri en la mitad de cancha; y Borja Mayoral y Adrián Liso en la delantera.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Camp Nou.

El próximo partido de los Blaugranas en el campeonato será como visitante ante Real Oviedo, mientras que el Geta recibirá a Alavés.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 13 puntos y se ubica en el segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 9 unidades y está en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Barcelona

45′ 2T – Salieron Raphinha por Marcus Rashford, Borja Mayoral por Abu Kamara, Djené Dakonam por Davinchi y Mario Martín por Javi Muñoz

59′ 2T – Salieron Ferran Torres por Fermín López y Frenkie de Jong por Marc Casadó

75′ 2T – Salió Pedri por Roony Bardghji

82′ 2T – Salió Gerard Martín por Ronald Araújo

Amonestados en Barcelona:

31′ 1T Raphinha (Insultar o desaprobar al árbitro) y 8′ 2T Andreas Christensen (Conducta antideportiva)

Cambios en Getafe

69′ 2T – Salió Mauro Arambarri por Coba da Costa

79′ 2T – Salió Adrián Liso por Alex Sancris

Amonestados en Getafe: