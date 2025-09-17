Con doblete de Harry Kane, Bayern Múnich derrotó a Chelsea

En el encuentro que jugaron este miércoles por la fecha 1, B. Múnich dejó sin chances a los Blues, con dos tantos marcados por Harry Kane. Los goles del partido para el local los anotó Harry Kane (26′ 1T, de penal y 17′ 2T) y Trevoh Chalobah (19′ 1T, en contra). Mientras que el gol de visitante lo hizo Cole Palmer (28′ 1T).

La figura del encuentro fue Harry Kane. El delantero de Bayern Múnich convirtió 2 goles, pateó 5 veces al arco ante Chelsea y dio 22 pases correctos.

También fue clave en el estadio Allianz Arena, Serge Gnabry. El volante de Bayern Múnich se destacó frente a Chelsea ya que dio 36 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

El entrenador de B. Múnich, Vincent Kompany, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Manuel Neuer en el arco; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en la línea defensiva; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz en el medio; y Harry Kane en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Enzo Maresca se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Robert Sánchez bajo los tres palos; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Marc Cucurella en defensa; Reece James, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernández y Cole Palmer en la mitad de cancha; y João Pedro en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue José Sánchez Martínez.

B. Múnich visitará a Pafos en la próxima jornada, mientras que los Blues recibirán a Benfica en el estadio Stamford Bridge.

Cambios en Bayern Múnich

45′ 2T – Salió Jonathan Tah por Kim Minjae

50′ 2T – Salió Josip Stanisic por Sacha Boey

63′ 2T – Salió Aleksandar Pavlovic por Leon Goretzka

90′ 2T – Salieron Serge Gnabry por Tom Bischof y Harry Kane por Nicolas Jackson

Amonestados en Bayern Múnich:

28′ 1T Jonathan Tah (Conducta antideportiva), 39′ 2T Michael Olise (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Konrad Laimer (Conducta antideportiva)

Cambios en Chelsea

67′ 2T – Salieron Reece James por Andrey Santos y Pedro Neto por Alejandro Garnacho

80′ 2T – Salió Enzo Fernández por Estêvão Willian

Amonestados en Chelsea: