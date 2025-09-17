Con doblete de Harry Kane, Bayern Múnich derrotó a Chelsea

La figura del encuentro fue Harry Kane. El delantero de Bayern Múnich convirtió 2 goles, pateó 5 veces al arco ante Chelsea y dio 22 pases correctos.
También fue clave en el estadio Allianz Arena, Serge Gnabry. El volante de Bayern Múnich se destacó frente a Chelsea ya que dio 36 pases correctos y pateó 2 veces al arco.
El entrenador de B. Múnich, Vincent Kompany, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Manuel Neuer en el arco; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic en la línea defensiva; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz en el medio; y Harry Kane en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Enzo Maresca se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Robert Sánchez bajo los tres palos; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Marc Cucurella en defensa; Reece James, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernández y Cole Palmer en la mitad de cancha; y João Pedro en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue José Sánchez Martínez.
B. Múnich visitará a Pafos en la próxima jornada, mientras que los Blues recibirán a Benfica en el estadio Stamford Bridge.
Cambios en Bayern Múnich
- 45′ 2T – Salió Jonathan Tah por Kim Minjae
- 50′ 2T – Salió Josip Stanisic por Sacha Boey
- 63′ 2T – Salió Aleksandar Pavlovic por Leon Goretzka
- 90′ 2T – Salieron Serge Gnabry por Tom Bischof y Harry Kane por Nicolas Jackson
Amonestados en Bayern Múnich:
- 28′ 1T Jonathan Tah (Conducta antideportiva), 39′ 2T Michael Olise (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Konrad Laimer (Conducta antideportiva)
Cambios en Chelsea
- 67′ 2T – Salieron Reece James por Andrey Santos y Pedro Neto por Alejandro Garnacho
- 80′ 2T – Salió Enzo Fernández por Estêvão Willian
Amonestados en Chelsea:
- 29′ 1T Enzo Maresca (Insultar o desaprobar al árbitro) y 50′ 2T Andrey Santos (Conducta antideportiva)