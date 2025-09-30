Con doblete de Jens Hauge, FK Bodo/Glimt empató con Tottenham 2-2

Con 18 tiros al arco contrario, FK Bodo/Glimt fue el equipo que más remató durante el encuentro. Aún así, no logró convertir para quedarse con el triunfo: 8 disparó a los tres palos, 1 estrelló en el poste y 7 tiró afuera.
El delantero de FK Bodo/Glimt Kasper Hogh desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 34 del primer tiempo.
Jens Hauge tuvo una gran actuación. El atacante de FK Bodo/Glimt brilló al convertir 2 goles, patear 5 veces y dar 41 pases correctos.
La presencia defensiva Micky van de Ven fue notable en el partido. El defensa de Tottenham fue importante al convertir 1 gol y robar 5 balones.
El DT de FK Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Nikita Haikin en el arco; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Haitam Aleesami y Fredrik Bjorkan en la línea defensiva; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en el medio; y Sondre Auklend, Kasper Hogh y Jens Hauge en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Thomas Frank salió con una disposición táctica 4-3-3 con Guglielmo Vicario bajo los tres palos; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven y Djed Spence en defensa; Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur y Pape Matar Sarr en la mitad de cancha; y Brennan Johnson, Richarlison y Wilson Odobert en la delantera.
Ivan Kruzliak fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
En la próxima jornada FK Bodo/Glimt enfrentará de visitante a Galatasaray, mientras que Tottenham jugará de visitante frente a Mónaco.
Cambios en FK Bodo/Glimt
- 80′ 2T – Salieron Kasper Hogh por Andreas Helmersen y Sondre Auklend por Ole Didrik Blomberg
- 86′ 2T – Salió Hakon Evjen por Jostein Gundersen
- 96′ 2T – Salió Haitam Aleesami por Anders Klynge
Amonestados en FK Bodo/Glimt:
- 22′ 2T Patrick Berg (Conducta antideportiva) y 26′ 2T Sondre Auklend (Conducta antideportiva)
Cambios en Tottenham
- 60′ 2T – Salieron Lucas Bergvall por Xavi Simons y Brennan Johnson por Mohammed Kudus
- 69′ 2T – Salió Pape Matar Sarr por João Palhinha
- 81′ 2T – Salieron Rodrigo Bentancur por Archie Gray y Djed Spence por Destiny Udogie
Amonestados en Tottenham:
- 12′ 2T Micky van de Ven (Conducta antideportiva) y 51′ 2T Pedro Porro (Conducta antideportiva)