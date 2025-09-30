Con doblete de Jens Hauge, FK Bodo/Glimt empató con Tottenham 2-2

Jens Hauge convirtió por duplicado en el partido que FK Bodo/Glimt y Tottenham jugaron por la fecha 2 de la Champions y terminaron igualados por 2. Los goles del partido para el local los anotó Jens Hauge (7′ 2T y 20′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hizo Micky van de Ven (23′ 2T) y Jostein Gundersen (43′ 2T, en contra).

Con 18 tiros al arco contrario, FK Bodo/Glimt fue el equipo que más remató durante el encuentro. Aún así, no logró convertir para quedarse con el triunfo: 8 disparó a los tres palos, 1 estrelló en el poste y 7 tiró afuera.

El delantero de FK Bodo/Glimt Kasper Hogh desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 34 del primer tiempo.

Jens Hauge tuvo una gran actuación. El atacante de FK Bodo/Glimt brilló al convertir 2 goles, patear 5 veces y dar 41 pases correctos.

La presencia defensiva Micky van de Ven fue notable en el partido. El defensa de Tottenham fue importante al convertir 1 gol y robar 5 balones.

El DT de FK Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Nikita Haikin en el arco; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Haitam Aleesami y Fredrik Bjorkan en la línea defensiva; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet en el medio; y Sondre Auklend, Kasper Hogh y Jens Hauge en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Thomas Frank salió con una disposición táctica 4-3-3 con Guglielmo Vicario bajo los tres palos; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven y Djed Spence en defensa; Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur y Pape Matar Sarr en la mitad de cancha; y Brennan Johnson, Richarlison y Wilson Odobert en la delantera.

Ivan Kruzliak fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada FK Bodo/Glimt enfrentará de visitante a Galatasaray, mientras que Tottenham jugará de visitante frente a Mónaco.

Cambios en FK Bodo/Glimt

80′ 2T – Salieron Kasper Hogh por Andreas Helmersen y Sondre Auklend por Ole Didrik Blomberg

86′ 2T – Salió Hakon Evjen por Jostein Gundersen

96′ 2T – Salió Haitam Aleesami por Anders Klynge

Amonestados en FK Bodo/Glimt:

22′ 2T Patrick Berg (Conducta antideportiva) y 26′ 2T Sondre Auklend (Conducta antideportiva)

Cambios en Tottenham

60′ 2T – Salieron Lucas Bergvall por Xavi Simons y Brennan Johnson por Mohammed Kudus

69′ 2T – Salió Pape Matar Sarr por João Palhinha

81′ 2T – Salieron Rodrigo Bentancur por Archie Gray y Djed Spence por Destiny Udogie

Amonestados en Tottenham: