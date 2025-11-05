Con doblete de Phil Foden, Manchester City liquidó 4-1 a Borussia Dortmund

El mejor jugador del partido fue Phil Foden. El centrocampista de Manchester City marcó 2 goles, hizo 33 pases claves y buscó 4 veces el arco contrario.
Tijjani Reijnders fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Manchester City fue preciso con 29 pases efectivos.
El técnico de Man. City, Josep Guardiola, propuso una formación 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma en el arco; Matheus Nunes, John Stones, Josko Gvardiol y Nico O´Reilly en la línea defensiva; Nicolás Gonzalez, Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden y Jeremy Doku en el medio; y Erling Haaland en el ataque.
Por su parte, el equipo de Niko Kovac salió a la cancha con un esquema 3-6-1 con Gregor Kobel bajo los tres palos; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck y Ramy Bensebaini en defensa; Julian Ryerson, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson, Karim Adeyemi y Maximilian Beier en la mitad de cancha; y Serhou Guirassy en la delantera.
Szymon Marciniak fue el árbitro que dirigió el partido en el Etihad Stadium.
El próximo partido de los Citizens en el campeonato será como local ante Bayer Leverkusen, mientras que B. Dortmund recibirá a Villarreal.
Cambios en Manchester City
- 78′ 2T – Salió Savinho por Bernardo Silva
- 79′ 2T – Salieron Tijjani Reijnders por Rúben Dias y Jeremy Doku por Rayan Cherki
- 85′ 2T – Salieron Erling Haaland por Omar Marmoush y Nico O´Reilly por Rayan Ait Nouri
Amonestados en Manchester City:
- 32′ 2T Savinho (Conducta antideportiva) y 40′ 2T Nico O´Reilly (Conducta antideportiva)
Cambios en Borussia Dortmund
- 65′ 2T – Salieron Marcel Sabitzer por Pascal Gross y Serhou Guirassy por Carney Chukwuemeka
- 66′ 2T – Salieron Maximilian Beier por Jobe Bellingham y Ramy Bensebaini por Emre Can
- 81′ 2T – Salió Karim Adeyemi por Fábio Silva
Amonestado en Borussia Dortmund:
- 14′ 1T Daniel Svensson (Conducta antideportiva)