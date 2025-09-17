Con doblete de Youssoupha Mbodji, Slavia Praga sacó el empate ante FK Bodo/Glimt

Slavia Praga intentó sorprender con varios remates que no alcanzaron a entrar al fondo de la red y terminó el juego con 16 tiros al arco, 1 en el poste y 6 afuera.
Kasper Hogh desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para FK Bodo/Glimt, ya que no convirtió un penal en el minuto 53 del segundo tiempo.
El desempeño Sondre Brunstad Fet lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de FK Bodo/Glimt metió 1 gol, efectuó 5 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
La presencia defensiva Youssoupha Mbodji fue notable en el partido. El defensa de Slavia Praga fue importante al convertir 2 goles y rechazar 3 pelotas peligrosas.
El DT de Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, presentó una disposición táctica 3-5-2 con Jindrich Stanek en el arco; Tomas Holes, David Zima y Youssoupha Mbodji en la línea defensiva; David Doudera, Michal Sadílek, Lukas Provod, Christos Zafeiris y Oscar Dorley en el medio; y Vasil Kusej y Tomás Chory en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Kjetil Knutsen salió con una disposición táctica 4-3-3 con Nikita Haikin bajo los tres palos; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen y Haitam Aleesami en defensa; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Auklend en la mitad de cancha; y Mathias Jorgensen, Kasper Hogh y Jens Hauge en la delantera.
Marian Barbu fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Evzena Rosického.
En la próxima fecha, Slavia Praga visitará a Inter y FK Bodo/Glimt jugará de local frente a Tottenham.
Cambios en Slavia Praga
- 17′ 1T – Salió Tomas Holes por Stepan Chaloupek
- 76′ 2T – Salieron Tomás Chory por Mojmir Chytil y Youssoupha Mbodji por Hashioka Daiki
- 97′ 2T – Salieron Vasil Kusej por Ivan Schranz y Michal Sadílek por Muhammed Cham
Amonestados en Slavia Praga:
- 24′ 2T Youssoupha Mbodji (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 53′ 2T Mojmir Chytil
Cambios en FK Bodo/Glimt
- 45′ 2T – Salió Mathias Jorgensen por Daniel Bassi
- 64′ 2T – Salió Jostein Gundersen por Magnus Riisnaes
- 73′ 2T – Salieron Sondre Auklend por Sondre Brunstad Fet y Kasper Hogh por Andreas Helmersen
- 84′ 2T – Salió Haitam Aleesami por Villads Nielsen
Amonestados en FK Bodo/Glimt:
- 46′ 1T Odin Bjortuft, 33′ 2T Haitam Aleesami y 39′ 2T Patrick Berg (Conducta antideportiva)