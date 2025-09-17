Con doblete de Youssoupha Mbodji, Slavia Praga sacó el empate ante FK Bodo/Glimt

Por la fecha 1 de la Champions, Slavia Praga y FK Bodo/Glimt no pudieron pasar del empate este miércoles y el partido terminó 2 a 2. FK Bodo/Glimt demostró su garra y logró remontar un marcador adverso para terminar empatando 2 a 2. Daniel Bassi, con un certero remate, encendió la esperanza en la afición al minuto 32 del segundo tiempo, mientras que Sondre Brunstad Fet disparó (44′) para poner el broche de oro al partido que había comenzado perdiendo. Por el lado de Slavia Praga, Youssoupha Mbodji fue quien se destacó al perforar la red rival en dos oportunidades con una jugada en los minutos 22 y 28 de la primera y segunda etapa, respectivamente.

Slavia Praga intentó sorprender con varios remates que no alcanzaron a entrar al fondo de la red y terminó el juego con 16 tiros al arco, 1 en el poste y 6 afuera.

Kasper Hogh desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para FK Bodo/Glimt, ya que no convirtió un penal en el minuto 53 del segundo tiempo.

El desempeño Sondre Brunstad Fet lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de FK Bodo/Glimt metió 1 gol, efectuó 5 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

La presencia defensiva Youssoupha Mbodji fue notable en el partido. El defensa de Slavia Praga fue importante al convertir 2 goles y rechazar 3 pelotas peligrosas.

El DT de Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, presentó una disposición táctica 3-5-2 con Jindrich Stanek en el arco; Tomas Holes, David Zima y Youssoupha Mbodji en la línea defensiva; David Doudera, Michal Sadílek, Lukas Provod, Christos Zafeiris y Oscar Dorley en el medio; y Vasil Kusej y Tomás Chory en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Kjetil Knutsen salió con una disposición táctica 4-3-3 con Nikita Haikin bajo los tres palos; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen y Haitam Aleesami en defensa; Hakon Evjen, Patrick Berg y Sondre Auklend en la mitad de cancha; y Mathias Jorgensen, Kasper Hogh y Jens Hauge en la delantera.

Marian Barbu fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Evzena Rosického.

En la próxima fecha, Slavia Praga visitará a Inter y FK Bodo/Glimt jugará de local frente a Tottenham.

Cambios en Slavia Praga

17′ 1T – Salió Tomas Holes por Stepan Chaloupek

76′ 2T – Salieron Tomás Chory por Mojmir Chytil y Youssoupha Mbodji por Hashioka Daiki

97′ 2T – Salieron Vasil Kusej por Ivan Schranz y Michal Sadílek por Muhammed Cham

Amonestados en Slavia Praga:

24′ 2T Youssoupha Mbodji (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 53′ 2T Mojmir Chytil

Cambios en FK Bodo/Glimt

45′ 2T – Salió Mathias Jorgensen por Daniel Bassi

64′ 2T – Salió Jostein Gundersen por Magnus Riisnaes

73′ 2T – Salieron Sondre Auklend por Sondre Brunstad Fet y Kasper Hogh por Andreas Helmersen

84′ 2T – Salió Haitam Aleesami por Villads Nielsen

Amonestados en FK Bodo/Glimt: