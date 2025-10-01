Con dos goles, Arsenal se impuso a Olympiacos en el Emirates Stadium

El partido celebrado por la fecha 2 de la Champions terminó 2 a 0 a favor de los Gunners. Gabriel Martinelli adelantó a su equipo al minuto 12 del primer tiempo, y Bukayo Saka aseguró la victoria para Arsenal en el minuto 46 de la segunda mitad.

Una gran jugada de los Gunners, a los 46 minutos del segundo tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Bukayo Saka. Martin Odegaard envió un centro, que dominó el delantero y pateó para superar a Konstantinos Tzolakis.

El mejor jugador del partido fue Martin Odegaard. El centrocampista de Arsenal fue preciso con 56 pases efectivos, robó 2 pelotas y buscó 4 veces el arco contrario.

Bukayo Saka se destacó también en el Emirates Stadium. El atacante de Arsenal anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 2 oportunidades y efectuó 9 pases correctos.

El técnico de Arsenal, Mikel Arteta, propuso una formación 4-3-3 con David Raya en el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Myles Lewis-Skelly en la línea defensiva; Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Mikel Merino en el medio; y Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli en el ataque.

Por su parte, el equipo de José Luis Mendilibar salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Konstantinos Tzolakis bajo los tres palos; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega en defensa; Dani García, Santiago Hezze, Gelson Martins, Chiquinho y Daniel Podence en la mitad de cancha; y Ayoub El Kaabi en la delantera.

François Letexier fue el árbitro que dirigió el partido en el Emirates Stadium.

El próximo partido de los Gunners en el campeonato será como local ante Atlético de Madrid, mientras que Olympiacos visitará a Barcelona.

Cambios en Arsenal

57′ 2T – Salieron Mikel Merino por Declan Rice y Ben White por Jurriën Timber

72′ 2T – Salieron Gabriel Martinelli por Bukayo Saka y Leandro Trossard por Eberechi Eze

73′ 2T – Salió Gabriel Magalhães por Cristhian Mosquera

Amonestados en Arsenal:

12′ 2T Gabriel Magalhães (Demorar el juego), 15′ 2T Martín Zubimendi (Reiteración de faltas) y 32′ 2T Declan Rice (Conducta antideportiva)

Cambios en Olympiacos

61′ 2T – Salió Gelson Martins por Mehdi Taremi

74′ 2T – Salió Dani García por Lorenzo Scipioni

85′ 2T – Salió Santiago Hezze por Christos Mouzakitis

86′ 2T – Salieron Chiquinho por Gabriel Strefezza y Panagiotis Retsos por Giulian Biancone

Amonestados en Olympiacos: