Con dos goles de Erling Haaland, Manchester City igualó ante Mónaco

Con un empate 2 a 2 y doblete de Erling Haaland finalizó el compromiso entre los Citizens y Mónaco, que se celebró en el estadio Stade Louis II por la fecha 2 de la Champions.

No se puede creer. Phil Foden estrelló dos veces su disparo contra el palo y atragantó el festejo de Manchester City.

Si bien Manchester City dominó el balón con 70% frente a 30% de Mónaco y también fue quien intentó más remates (17), el cotejo no pasó del empate.

El protagonismo de Nico O´Reilly lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Manchester City fue importante al quitar 4 balones y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

Eric Dier también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Mónaco fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 9 pelotas peligrosas.

El entrenador de Mónaco, Adolf Hutter, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Philipp Köhn en el arco; Thilo Kehrer, Eric Dier y Mohammed Salisu en la línea defensiva; Vanderson, Mamadou Coulibaly, Jordan Teze y Krépin Diatta en el medio; y Maghnes Akliouche, Folarin Balogun y Ansu Fati en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Josep Guardiola se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma bajo los tres palos; John Stones, Rúben Dias, Josko Gvardiol y Nico O´Reilly en defensa; Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden y Jeremy Doku en la mitad de cancha; y Erling Haaland en la delantera.

El partido en el estadio Stade Louis II fue dirigido por el árbitro Jesús Gil Manzano.

Por la próxima fecha, Mónaco recibirá a Tottenham. Por otro lado, los Citizens visitarán a Villarreal.

Cambios en Mónaco

21′ 1T – Salió Vanderson por Kassoum Ouattara

63′ 2T – Salió Ansu Fati por Stanis Idumbo

81′ 2T – Salieron Mamadou Coulibaly por Pape Cabral y Folarin Balogun por Mika Biereth

82′ 2T – Salió Mohammed Salisu por George Ilenikhena

Amonestado en Mónaco:

17′ 2T Krépin Diatta (Conducta antideportiva)

Cambios en Manchester City

60′ 2T – Salieron Rodri por Nicolás Gonzalez y Jeremy Doku por Savinho

71′ 2T – Salió John Stones por Matheus Nunes

Amonestados en Manchester City: