Con dos goles de Erling Haaland, Manchester City igualó ante Mónaco

Deportes

Con dos goles de Erling Haaland, Manchester City igualó ante Mónaco

Todo lo que dejó el duelo entre Mónaco y Manchester City: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Champions.

|

Con un empate 2 a 2 y doblete de Erling Haaland finalizó el compromiso entre los Citizens y Mónaco, que se celebró en el estadio Stade Louis II por la fecha 2 de la Champions.

No se puede creer. Phil Foden estrelló dos veces su disparo contra el palo y atragantó el festejo de Manchester City.

Si bien Manchester City dominó el balón con 70% frente a 30% de Mónaco y también fue quien intentó más remates (17), el cotejo no pasó del empate.

El protagonismo de Nico O´Reilly lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Manchester City fue importante al quitar 4 balones y sacar 3 pelotas fuera del área de peligro.

Eric Dier también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Mónaco fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 9 pelotas peligrosas.

El entrenador de Mónaco, Adolf Hutter, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Philipp Köhn en el arco; Thilo Kehrer, Eric Dier y Mohammed Salisu en la línea defensiva; Vanderson, Mamadou Coulibaly, Jordan Teze y Krépin Diatta en el medio; y Maghnes Akliouche, Folarin Balogun y Ansu Fati en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Josep Guardiola se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Gianluigi Donnarumma bajo los tres palos; John Stones, Rúben Dias, Josko Gvardiol y Nico O´Reilly en defensa; Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden y Jeremy Doku en la mitad de cancha; y Erling Haaland en la delantera.

El partido en el estadio Stade Louis II fue dirigido por el árbitro Jesús Gil Manzano.

Por la próxima fecha, Mónaco recibirá a Tottenham. Por otro lado, los Citizens visitarán a Villarreal.

Cambios en Mónaco
  • 21′ 1T – Salió Vanderson por Kassoum Ouattara
  • 63′ 2T – Salió Ansu Fati por Stanis Idumbo
  • 81′ 2T – Salieron Mamadou Coulibaly por Pape Cabral y Folarin Balogun por Mika Biereth
  • 82′ 2T – Salió Mohammed Salisu por George Ilenikhena
Amonestado en Mónaco:
  • 17′ 2T Krépin Diatta (Conducta antideportiva)

Cambios en Manchester City
  • 60′ 2T – Salieron Rodri por Nicolás Gonzalez y Jeremy Doku por Savinho
  • 71′ 2T – Salió John Stones por Matheus Nunes
Amonestados en Manchester City:
  • 38′ 1T Gianluigi Donnarumma, 11′ 2T Rodri (Conducta antideportiva), 42′ 2T Bernardo Silva (Insultar o desaprobar al árbitro) y 48′ 2T Savinho

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS