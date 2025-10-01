Con dos goles de Rasmus Hojlund, Napoli venció 2-1 a Sporting Lisboa

Napoli se impuso con doblete del delantero Rasmus Hojlund y derrotó a Sporting 2-1 en la fecha 2 de la Champions. Demostrando su habilidad en el área, Rasmus Hojlund anotó su primer gol en el minuto 35 del primer tiempo después de una jugada. Volvió a marcar durante el minuto 33 de la segunda mitad para asegurar la victoria con una anotación de cabeza. Aunque Luis Suárez había temporalmente igualado, tras un remate desde el punto penal pasados los 16′ de la misma etapa, fue el doblete lo que definió el partido.Una gran jugada de Napoli, a los 35 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Rasmus Hojlund. Kevin De Bruyne le tiró el balón al delantero, que remató desde el semicírculo al palo izquierdo.

Rasmus Hojlund se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Napoli mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 6 pases correctos.

Kevin De Bruyne fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Napoli fue preciso con 49 pases efectivos, robó 3 pelotas y buscó 2 veces el arco contrario.

El técnico de Napoli, Antonio Conte, propuso una formación 4-5-1 con Vanja Milinkovic Savic en el arco; Leonardo Spinazzola, Sam Beukema, Juan Jesus y Miguel Gutiérrez en la línea defensiva; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne y Scott McTominay en el medio; y Rasmus Hojlund en el ataque.

Por su parte, el equipo de Rui Borges salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Rui Silva bajo los tres palos; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en defensa; Morten Hjulmand, João Simões, Geovany Quenda, Francisco Trincão y Geny Catamo en la mitad de cancha; y Fotios Ioannidis en la delantera.

El árbitro Danny Makkelie fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Diego Armando Maradona.

En la siguiente fecha Napoli se enfrentará de visitante ante PSV, mientras que Sporting jugará de local frente a Olympique de Marsella.

Cambios en Napoli

68′ 2T – Salieron Matteo Politano por David Neres y Scott McTominay por Noa Lang

80′ 2T – Salieron Miguel Gutiérrez por Mathí­as Olivera y Kevin De Bruyne por Billy Gilmour

89′ 2T – Salió Rasmus Hojlund por Lorenzo Lucca

Cambios en Sporting Lisboa