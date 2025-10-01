Con dos goles de Rasmus Hojlund, Napoli venció 2-1 a Sporting Lisboa

Rasmus Hojlund se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Napoli mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 6 pases correctos.
Kevin De Bruyne fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Napoli fue preciso con 49 pases efectivos, robó 3 pelotas y buscó 2 veces el arco contrario.
El técnico de Napoli, Antonio Conte, propuso una formación 4-5-1 con Vanja Milinkovic Savic en el arco; Leonardo Spinazzola, Sam Beukema, Juan Jesus y Miguel Gutiérrez en la línea defensiva; Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne y Scott McTominay en el medio; y Rasmus Hojlund en el ataque.
Por su parte, el equipo de Rui Borges salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Rui Silva bajo los tres palos; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en defensa; Morten Hjulmand, João Simões, Geovany Quenda, Francisco Trincão y Geny Catamo en la mitad de cancha; y Fotios Ioannidis en la delantera.
El árbitro Danny Makkelie fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Diego Armando Maradona.
En la siguiente fecha Napoli se enfrentará de visitante ante PSV, mientras que Sporting jugará de local frente a Olympique de Marsella.
Cambios en Napoli
- 68′ 2T – Salieron Matteo Politano por David Neres y Scott McTominay por Noa Lang
- 80′ 2T – Salieron Miguel Gutiérrez por Mathías Olivera y Kevin De Bruyne por Billy Gilmour
- 89′ 2T – Salió Rasmus Hojlund por Lorenzo Lucca
Cambios en Sporting Lisboa
- 45′ 2T – Salieron Francisco Trincão por Pedro Gonçalves y Geny Catamo por Luis Suárez
- 66′ 2T – Salieron Eduardo Quaresma por Zeno Debast y Fotios Ioannidis por Alisson Santos
- 77′ 2T – Salió João Simões por Hidemasa Morita