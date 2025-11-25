Con dos goles, Napoli se impuso a Qarabag en el estadio Diego Armando Maradona

Napoli mostró un rendimiento sólido frente a Qarabag y logró la victoria por 2 a 0 en el partido válido por la fecha 5 celebrado en el estadio Diego Armando Maradona. Los goles para el local los anotaron Scott McTominay (19′ 2T) y Marko Jankovic (26′ 2T, en contra).

El delantero de Napoli Rasmus Hojlund desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 55 del segundo tiempo.

El mejor jugador del partido fue Scott McTominay. El centrocampista de Napoli marcó 1 gol, hizo 53 pases claves, robó 5 pelotas y buscó 3 veces el arco contrario.

David Neres fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Napoli fue preciso con 45 pases efectivos y buscó 5 veces el arco contrario.

El técnico de Napoli, Antonio Conte, propuso una formación 3-6-1 con Vanja Milinkovic Savic en el arco; Sam Beukema, Amir Rrahmani y Alessandro Buongiorno en la línea defensiva; Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Mathí­as Olivera, David Neres y Noa Lang en el medio; y Rasmus Hojlund en el ataque.

Por su parte, el equipo de Gurban Gurbanov salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Mateusz Kochalski bajo los tres palos; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina y Elvin Jafarguliyev en defensa; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir y Emmanuel Addai en la mitad de cancha; y Camilo Durán en la delantera.

Szymon Marciniak fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Diego Armando Maradona.

El próximo partido de Napoli en el campeonato será como visitante ante Benfica, mientras que Qarabag recibirá a Ajax.

Cambios en Napoli

63′ 2T – Salió Sam Beukema por Matteo Politano

74′ 2T – Salieron Noa Lang por Eljif Elmas, Rasmus Hojlund por Lorenzo Lucca, Matheus Silva por Dani Bolt, Camilo Durán por Nariman Akhundzade y Elvin Jafarguliyev por Tural Bayramov

88′ 2T – Salió David Neres por Antonio Vergara

89′ 2T – Salió Alessandro Buongiorno por Juan Jesus

Amonestados en Napoli:

4′ 2T Noa Lang (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 31′ 2T Amir Rrahmani (Conducta antideportiva)

Cambios en Qarabag

59′ 2T – Salieron Leandro Andrade por Olexiy Kashchuk y Kevin Medina por Samy Mmaee

Amonestados en Qarabag: