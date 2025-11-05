Con gol agónico, Atalanta se quedó con la victoria 1-0 ante Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo

Lazar Samardzic fue la figura del partido. El mediocampista de Atalanta fue el autor de 1 gol y acertó 2 pases correctos.
También fue importante Marco Carnesecchi. El arquero de Atalanta fue fundamental por atajar 3 disparos y realizar 34 pases correctos.
El director técnico de O. Marsella, Roberto De Zerbi, planteó una estrategia 5-4-1 con Gerónimo Rulli en el arco; Michael Murillo, Benjamin Pavard, Conrad Egan-Riley, Nayef Aguerd y Ulisses García en la línea defensiva; Mason Greenwood, Matthew O´Riley, Pierre-Emile Höjbjerg y Igor Paixão en el medio; y Pierre Aubameyang en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Ivan Juric se pararon con un esquema 3-4-3 con Marco Carnesecchi bajo los tres palos; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti y Honest Ahanor en defensa; Raoul Bellanova, Marten de Roon, Éderson y Davide Zappacosta en la mitad de cancha; y Charles De Ketelaere, Nikola Krstovic y Ademola Lookman en la delantera.
El árbitro José Sánchez Martínez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha O. Marsella recibirá a Newcastle United y Atalanta jugará de visitante frente a Eintracht Frankfurt en el estadio Deutsche Bank Park.
Cambios en Olympique de Marsella
- 70′ 2T – Salió Igor Paixão por Robinio Vaz
- 78′ 2T – Salió Conrad Egan-Riley por Angel Gomes
- 94′ 2T – Salió Ulisses García por Tadjidine Mmadi
Amonestados en Olympique de Marsella:
- 21′ 2T Matthew O´Riley (Conducta antideportiva) y 45′ 2T Roberto De Zerbi
Cambios en Atalanta
- 45′ 2T – Salió Marten de Roon por Mario Pasalic
- 54′ 2T – Salió Odilon Kossounou por Isak Hien
- 74′ 2T – Salió Ademola Lookman por Yunus Musah
- 83′ 2T – Salieron Charles De Ketelaere por Lazar Samardzic y Nikola Krstovic por Gianluca Scamacca
Amonestados en Atalanta:
- 26′ 1T Éderson (Conducta antideportiva), 4′ 2T Odilon Kossounou (Conducta antideportiva) e 42′ 2T Ivan Juric (Conducta antideportiva)