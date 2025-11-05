Con gol agónico, Atalanta se quedó con la victoria 1-0 ante Olympique de Marsella en el estadio el Velodromo

Atalanta se llevó un triunfo por 1 como visitante ante O. Marsella, en el partido disputado este miércoles por la fecha 4 de la Champions. Lazar Samardzic decidió el resultado del encuentro con un gol en el minuto 44 del segundo tiempo y le dio el triunfo a Atalanta.

Lazar Samardzic fue la figura del partido. El mediocampista de Atalanta fue el autor de 1 gol y acertó 2 pases correctos.

También fue importante Marco Carnesecchi. El arquero de Atalanta fue fundamental por atajar 3 disparos y realizar 34 pases correctos.

El director técnico de O. Marsella, Roberto De Zerbi, planteó una estrategia 5-4-1 con Gerónimo Rulli en el arco; Michael Murillo, Benjamin Pavard, Conrad Egan-Riley, Nayef Aguerd y Ulisses García en la línea defensiva; Mason Greenwood, Matthew O´Riley, Pierre-Emile Höjbjerg y Igor Paixão en el medio; y Pierre Aubameyang en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Ivan Juric se pararon con un esquema 3-4-3 con Marco Carnesecchi bajo los tres palos; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti y Honest Ahanor en defensa; Raoul Bellanova, Marten de Roon, Éderson y Davide Zappacosta en la mitad de cancha; y Charles De Ketelaere, Nikola Krstovic y Ademola Lookman en la delantera.

El árbitro José Sánchez Martínez fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha O. Marsella recibirá a Newcastle United y Atalanta jugará de visitante frente a Eintracht Frankfurt en el estadio Deutsche Bank Park.

Cambios en Olympique de Marsella

70′ 2T – Salió Igor Paixão por Robinio Vaz

78′ 2T – Salió Conrad Egan-Riley por Angel Gomes

94′ 2T – Salió Ulisses García por Tadjidine Mmadi

Amonestados en Olympique de Marsella:

21′ 2T Matthew O´Riley (Conducta antideportiva) y 45′ 2T Roberto De Zerbi

Cambios en Atalanta

45′ 2T – Salió Marten de Roon por Mario Pasalic

54′ 2T – Salió Odilon Kossounou por Isak Hien

74′ 2T – Salió Ademola Lookman por Yunus Musah

83′ 2T – Salieron Charles De Ketelaere por Lazar Samardzic y Nikola Krstovic por Gianluca Scamacca

Amonestados en Atalanta: