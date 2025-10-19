Con gol de Kylian Mbappé, Real Madrid se impuso 1 a 0 ante Getafe

En el partido jugado en el estadio Coliseum Alfonso Pérez válido por la fecha 9 de la Liga, los Merengues se quedaron con la victoria ante el anfitrión al superar al Geta por 1 a 0. Kylian Mbappé rompió el arco rival en el minuto 34 del segundo tiempo y selló el resultado del encuentro a favor de los Merengues.

La figura del partido fue Kylian Mbappé. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 20 pases correctos.

Arda Güler también jugó un buen partido. El volante de Real Madrid efectuó 31 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Getafe, José Bordalás, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con David Soria en el arco; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené Dakonam, Domingos Duarte y Diego Rico en la línea defensiva; Luis Milla, Mario Martín y Mauro Arambarri en el medio; y Adrián Liso y Alex Sancris en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Xabier Alonso Olano salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Federico Valverde, Éder Militão, David Alaba y Álvaro Carreras en defensa; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Jude Bellingham y Rodrygo en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Coliseum Alfonso Pérez fue José Munuera Montero.

Para la siguiente fecha, el Geta actuará de visitante frente a Athletic Bilbao, mientras que los Merengues recibirán a Barcelona. Los Merengues se encontrará cara a cara con su eterno rival en el esperado el Clásico.

Con este resultado, el anfitrión acumula 11 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo segundo puesto. Por su parte, la visita suma 24 unidades y se ubica en el primer lugar.

Cambios en Getafe

75′ 2T – Salió Kiko Femenía por Allan Nyom

86′ 2T – Salió Mario Martín por Abu Kamara

89′ 2T – Salió Adrián Liso por Coba da Costa

Amonestados en Getafe:

2′ 2T Domingos Duarte (Conducta antideportiva), 17′ 2T Kiko Femenía (Conducta antideportiva), 28′ 2T Alex Sancris (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 34′ 2T José Bordalás (Conducta antideportiva)

Expulsados en Getafe:

31′ 2T Allan Nyom (Roja directa) y 38′ 2T Alex Sancris (Roja por doble amarilla)

Cambios en Real Madrid

45′ 2T – Salió David Alaba por Raúl Asencio

54′ 2T – Salió Franco Mastantuono por Vinicius Júnior

64′ 2T – Salió Eduardo Camavinga por Arda Güler

85′ 2T – Salieron Rodrygo por Brahim Díaz y Jude Bellingham por Gonzalo García

Amonestado en Real Madrid: