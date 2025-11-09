Con gol de Nico Williams, Athletic Bilbao le ganó a Real Oviedo por 1 a 0

Los Leones sumaron de a 3 en el estadio la Catedral tras ganar por 1 a 0 a Real Oviedo, en el partido por la fecha 12 de la Liga. Nico Williams anotó el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 24 del primer tiempo.

Después de recibir una asistencia de Aymeric Laporte, el volante remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.

La figura del encuentro fue Nico Williams. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Real Oviedo ya que convirtió 1 gol y dio 24 pases correctos.

También fue clave en el estadio la Catedral, Álex Berenguer. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Real Oviedo ya que dio 21 pases correctos robó 2 pelotas y pateó 6 veces al arco.

El entrenador de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Selton Sánchez y Nico Williams en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Luis Carrión se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Aarón Escandell bajo los tres palos; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo y Javi López en defensa; Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Federico Viñas, Alberto Reina y Ilyas Chaira en la mitad de cancha; y Salomón Rondón en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue César Soto Grado.

Los Leones visitarán a Barcelona en la próxima jornada, mientras que Real Oviedo recibirá a Rayo Vallecano en el estadio Carlos Tartiere.

El local está en el séptimo puesto con 17 puntos, mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao

63′ 2T – Salió Selton Sánchez por Unai Gómez

72′ 2T – Salieron Nico Williams por Robert Navarro y Iñigo Ruiz por Alejandro Rego

83′ 2T – Salieron Gorka Guruzeta por Mikel Vesga y Álex Berenguer por Nicolás Serrano

Amonestado en Athletic Bilbao:

1′ 2T Iñigo Ruiz (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Oviedo

52′ 2T – Salió Ilyas Chaira por Haissem Hassan

71′ 2T – Salieron Salomón Rondón por Pablo Agudín y Alberto Reina por Luka Ilic

84′ 2T – Salieron Santiago Colombatto por Alex Forés y Leander Dendoncker por Kwasi Sibo

Amonestado en Real Oviedo: