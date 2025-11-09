Con gol de Nico Williams, Athletic Bilbao le ganó a Real Oviedo por 1 a 0

Después de recibir una asistencia de Aymeric Laporte, el volante remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.
La figura del encuentro fue Nico Williams. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Real Oviedo ya que convirtió 1 gol y dio 24 pases correctos.
También fue clave en el estadio la Catedral, Álex Berenguer. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Real Oviedo ya que dio 21 pases correctos robó 2 pelotas y pateó 6 veces al arco.
El entrenador de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Selton Sánchez y Nico Williams en el medio; y Gorka Guruzeta en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Luis Carrión se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Aarón Escandell bajo los tres palos; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo y Javi López en defensa; Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Federico Viñas, Alberto Reina y Ilyas Chaira en la mitad de cancha; y Salomón Rondón en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue César Soto Grado.
Los Leones visitarán a Barcelona en la próxima jornada, mientras que Real Oviedo recibirá a Rayo Vallecano en el estadio Carlos Tartiere.
El local está en el séptimo puesto con 17 puntos, mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo.
Cambios en Athletic Bilbao
- 63′ 2T – Salió Selton Sánchez por Unai Gómez
- 72′ 2T – Salieron Nico Williams por Robert Navarro y Iñigo Ruiz por Alejandro Rego
- 83′ 2T – Salieron Gorka Guruzeta por Mikel Vesga y Álex Berenguer por Nicolás Serrano
Amonestado en Athletic Bilbao:
- 1′ 2T Iñigo Ruiz (Conducta antideportiva)
Cambios en Real Oviedo
- 52′ 2T – Salió Ilyas Chaira por Haissem Hassan
- 71′ 2T – Salieron Salomón Rondón por Pablo Agudín y Alberto Reina por Luka Ilic
- 84′ 2T – Salieron Santiago Colombatto por Alex Forés y Leander Dendoncker por Kwasi Sibo
Amonestado en Real Oviedo:
- 11′ 2T Aarón Escandell (Conducta antideportiva)