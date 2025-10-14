Con gol de Oscar Santis, Guatemala se impuso 1 a 0 ante El Salvador

En el partido jugado en el estadio Cuscatlán válido por la fecha 4 del grupo A , Guatemala se quedó con la victoria ante el anfitrión al superar al Salvador por 1 a 0. Oscar Santis rompió el arco rival en el minuto 1 del segundo tiempo y selló el resultado del encuentro a favor de Guatemala.

La figura del partido fue Oscar Santis. El volante de Guatemala metió 1 gol.

Nicholas Hagen fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Guatemala mostró su calidad.

El estratega de El Salvador, Hernán Darío Gómez, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Mario González en el arco; Julio Sibrián, Josh Pérez, Ronald Rodríguez y Jefferson Valladares en la línea defensiva; Herberth Díaz, Jairo Henriquez, Mauricio Cerritos y Adán Clímaco en el medio; y Nathan Ordaz y Brayan Gil en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Luis Tena salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Nicholas Hagen bajo los tres palos; Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto y José Morales en defensa; Jonathan Franco, Stheven Robles, Oscar Santis, Rudy Muñoz y Antonio López en la mitad de cancha; y Darwin Lom en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Cuscatlán fue Pierre Lauziere.

Para la siguiente fecha, El Salvador actuará de visitante frente a Surinam, mientras que Guatemala recibirá a Panamá.

Cambios en El Salvador

59′ 2T – Salió Jairo Henriquez por Noel Rivera

70′ 2T – Salieron Josh Pérez por Enrico Dueñas y Nathan Ordaz por Rafael Tejada

83′ 2T – Salió Mauricio Cerritos por Styven Vásquez

Amonestado en El Salvador:

4′ 2T Nathan Ordaz

Cambios en Guatemala

58′ 2T – Salieron Antonio López por Pedro Altán y Darwin Lom por Rubio Méndez

69′ 2T – Salió Stheven Robles por José Rosales

84′ 2T – Salió Oscar Santis por Óscar Castellanos

Amonestados en Guatemala: