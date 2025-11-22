Con gol de penal, Celta logró la victoria por 1 a 0 ante Alavés

El partido válido por la fecha 13 de la Liga finalizó a favor de los Celestes quienes vencieron a los Babazorros por 1 a 0. En el minuto 9 del segundo tiempo, Iago Aspas cambió el curso del partido al anotar un gol de penal que sentenció el encuentro.

La figura del encuentro fue Iago Aspas. El delantero de Celta convirtió 1 gol y dio 16 pases correctos.

Carl Starfelt también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Celta fue importante debido a que despejó 2 pelotas peligrosas.

El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Youssef Enriquez en la línea defensiva; Carlos Vicente, Antonio Blanco, Denis Suárez y Carles Aleñá en el medio; y Toni Martínez y Lucas Boyé en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Claudio Giráldez se plantaron con una estrategia 3-4-3 con Ionut Radu bajo los tres palos; Javier Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en defensa; Javi Rueda, Fran Beltrán, Ilaix Moriba y Sergio Carreira en la mitad de cancha; y Iago Aspas, Pablo Duran y Bryan Zaragoza en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Juan Martínez Munuera.

Los Babazorros visitarán a Barcelona en la próxima jornada, mientras que los Celestes recibirán a Espanyol en el estadio Abanca-Balaídos.

El local está en el décimo segundo puesto con 15 puntos, mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Alavés

60′ 2T – Salieron Carles Aleñá por Abde Rebbach y Carlos Vicente por Pablo Ibáñez

80′ 2T – Salieron Jonny Otto por Ander Guevara y Denis Suárez por Mariano Díaz

89′ 2T – Salió Toni Martínez por Jon Guridi

Amonestados en Alavés:

4′ 1T Jonny Otto (Conducta antideportiva) y 22′ 2T Jon Pacheco (Conducta antideportiva)

Cambios en Celta

45′ 2T – Salieron Óscar Mingueza por Javi Rueda y Mariano Díaz por Denis Suárez

65′ 2T – Salió Javi Rueda por Óscar Mingueza

72′ 2T – Salieron Iago Aspas por Miguel Román, Pablo Duran por Borja Iglesias y Carl Starfelt por Joseph Aidoo

82′ 2T – Salió Bryan Zaragoza por Jones El-Abdellaoui

Amonestados en Celta: