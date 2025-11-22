Con gol de penal, Celta logró la victoria por 1 a 0 ante Alavés

La figura del encuentro fue Iago Aspas. El delantero de Celta convirtió 1 gol y dio 16 pases correctos.
Carl Starfelt también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Celta fue importante debido a que despejó 2 pelotas peligrosas.
El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Youssef Enriquez en la línea defensiva; Carlos Vicente, Antonio Blanco, Denis Suárez y Carles Aleñá en el medio; y Toni Martínez y Lucas Boyé en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Claudio Giráldez se plantaron con una estrategia 3-4-3 con Ionut Radu bajo los tres palos; Javier Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en defensa; Javi Rueda, Fran Beltrán, Ilaix Moriba y Sergio Carreira en la mitad de cancha; y Iago Aspas, Pablo Duran y Bryan Zaragoza en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Juan Martínez Munuera.
Los Babazorros visitarán a Barcelona en la próxima jornada, mientras que los Celestes recibirán a Espanyol en el estadio Abanca-Balaídos.
El local está en el décimo segundo puesto con 15 puntos, mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo.
Cambios en Alavés
- 60′ 2T – Salieron Carles Aleñá por Abde Rebbach y Carlos Vicente por Pablo Ibáñez
- 80′ 2T – Salieron Jonny Otto por Ander Guevara y Denis Suárez por Mariano Díaz
- 89′ 2T – Salió Toni Martínez por Jon Guridi
Amonestados en Alavés:
- 4′ 1T Jonny Otto (Conducta antideportiva) y 22′ 2T Jon Pacheco (Conducta antideportiva)
Cambios en Celta
- 45′ 2T – Salieron Óscar Mingueza por Javi Rueda y Mariano Díaz por Denis Suárez
- 65′ 2T – Salió Javi Rueda por Óscar Mingueza
- 72′ 2T – Salieron Iago Aspas por Miguel Román, Pablo Duran por Borja Iglesias y Carl Starfelt por Joseph Aidoo
- 82′ 2T – Salió Bryan Zaragoza por Jones El-Abdellaoui
Amonestados en Celta:
- 17′ 1T Javier Rodríguez (Conducta antideportiva) y 0′ 2T Javi Rueda (Conducta antideportiva)