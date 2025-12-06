Con gol de penal de Lucas Boyé, Alavés le ganó a Real Sociedad por 1 a 0

Los Babazorros festejaron en el estadio el Mendi por la fecha 15 del torneo. Lucas Boyé anotó de penal el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 48 del primer tiempo.

Jon Martín estrelló un disparo en el palo a los 34 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

La figura del encuentro fue Lucas Boyé. El delantero de Alavés convirtió 1 gol, pateó 6 veces al arco ante Real Sociedad y dio 13 pases correctos.

También fue clave en el estadio el Mendi, Pablo Ibáñez. El volante de Alavés se destacó frente a Real Sociedad ya que dio 33 pases correctos robó 2 pelotas y pateó 3 veces al arco.

A los 79 minutos del segundo tiempo, el volante de Alavés Pablo Ibáñez dejó en ridículo con un estupendo caño a Sergio Gómez, defensor de Real Sociedad.

El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Victor Parada en la línea defensiva; Ander Guevara, Calebe Goncalves, Pablo Ibáñez, Denis Suárez y Abde Rebbach en el medio; y Lucas Boyé en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Sergio Francisco se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Alex Remiro bajo los tres palos; Jon Aramburu, Jon Martín, Aritz Elustondo y Sergio Gómez en defensa; Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler y Gonçalo Guedes en la mitad de cancha; y Umar Sadiq y Brais Méndez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Javier Alberola Rojas.

Los Babazorros recibirán a Real Madrid en la próxima jornada, mientras que los Txuri-urdines recibirán a Girona en el estadio Reale Arena.

El local está en el noveno puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Alavés

50′ 2T – Salió Calebe Goncalves por Carlos Vicente

75′ 2T – Salieron Ander Guevara por Carlos Benavídez y Abde Rebbach por Carles Aleñá

92′ 2T – Salió Denis Suárez por Youssef Enriquez

Amonestados en Alavés:

17′ 2T Ander Guevara (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 24′ 2T Nahuel Tenaglia (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Real Sociedad

55′ 2T – Salieron Umar Sadiq por Ander Barrenetxea y Aritz Elustondo por Duje Caleta-Car

77′ 2T – Salieron Jon Gorrotxategi por Arsen Zakharyan y Takefusa Kubo por Jon Karrikaburu

86′ 2T – Salió Carlos Soler por Mikel Goti

Amonestados en Real Sociedad: