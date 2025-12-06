Con gol de penal de Lucas Boyé, Alavés le ganó a Real Sociedad por 1 a 0

Jon Martín estrelló un disparo en el palo a los 34 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.
La figura del encuentro fue Lucas Boyé. El delantero de Alavés convirtió 1 gol, pateó 6 veces al arco ante Real Sociedad y dio 13 pases correctos.
También fue clave en el estadio el Mendi, Pablo Ibáñez. El volante de Alavés se destacó frente a Real Sociedad ya que dio 33 pases correctos robó 2 pelotas y pateó 3 veces al arco.
A los 79 minutos del segundo tiempo, el volante de Alavés Pablo Ibáñez dejó en ridículo con un estupendo caño a Sergio Gómez, defensor de Real Sociedad.
El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Victor Parada en la línea defensiva; Ander Guevara, Calebe Goncalves, Pablo Ibáñez, Denis Suárez y Abde Rebbach en el medio; y Lucas Boyé en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Sergio Francisco se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Alex Remiro bajo los tres palos; Jon Aramburu, Jon Martín, Aritz Elustondo y Sergio Gómez en defensa; Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler y Gonçalo Guedes en la mitad de cancha; y Umar Sadiq y Brais Méndez en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Javier Alberola Rojas.
Los Babazorros recibirán a Real Madrid en la próxima jornada, mientras que los Txuri-urdines recibirán a Girona en el estadio Reale Arena.
El local está en el noveno puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo.
Cambios en Alavés
- 50′ 2T – Salió Calebe Goncalves por Carlos Vicente
- 75′ 2T – Salieron Ander Guevara por Carlos Benavídez y Abde Rebbach por Carles Aleñá
- 92′ 2T – Salió Denis Suárez por Youssef Enriquez
Amonestados en Alavés:
- 17′ 2T Ander Guevara (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 24′ 2T Nahuel Tenaglia (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Real Sociedad
- 55′ 2T – Salieron Umar Sadiq por Ander Barrenetxea y Aritz Elustondo por Duje Caleta-Car
- 77′ 2T – Salieron Jon Gorrotxategi por Arsen Zakharyan y Takefusa Kubo por Jon Karrikaburu
- 86′ 2T – Salió Carlos Soler por Mikel Goti
Amonestados en Real Sociedad:
- 29′ 1T Jon Gorrotxategi (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 39′ 1T Jon Aramburu (Reiteración de faltas)