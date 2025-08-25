Con gol de penal de Oihan Sancet, Athletic Bilbao le ganó a Rayo Vallecano por 1 a 0

La figura del encuentro fue Oihan Sancet. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Rayo Vallecano ya que convirtió 1 gol y dio 10 pases correctos.
También fue clave en el estadio la Catedral, Mikel Jauregizar. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Rayo Vallecano ya que dio 27 pases correctos y pateó 4 veces al arco.
El entrenador de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Álex Berenguer y Nico Williams en el medio; y Maroan Sannadi en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Iñigo Perez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe y Pep Chavarría en defensa; Unai López, Pathé Ciss, Isaac Palazón, Pedro Díaz y Álvaro García en la mitad de cancha; y Jorge de Frutos en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Juan Martínez Munuera.
Los Leones visitarán a Betis en la próxima jornada, mientras que Rayo recibirá a Barcelona en el estadio Estadio de Vallecas.
El local está en el cuarto puesto con 6 puntos, mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.
Cambios en Athletic Bilbao
- 45′ 2T – Salió Maroan Sannadi por Oihan Sancet
- 66′ 2T – Salió Iñigo Ruiz por Beñat Prados
- 86′ 2T – Salieron Nico Williams por Unai Gómez y Álex Berenguer por Mikel Vesga
Cambios en Rayo Vallecano
- 54′ 2T – Salieron Unai López por Gerard Gumbau y Pedro Díaz por Fran Pérez
- 78′ 2T – Salieron Isaac Palazón por Sergio Camello, Jorge de Frutos por Randy Nteka y Iñaki Williams por Gorka Guruzeta
- 81′ 2T – Salió Pep Chavarría por Óscar Trejo
Amonestados en Rayo Vallecano:
- 21′ 1T Andrei Ratiu (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 22′ 1T Unai López (Conducta antideportiva), 24′ 2T Álvaro García (Conducta antideportiva) y 33′ 2T Pep Chavarría (Conducta antideportiva)