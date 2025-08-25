Con gol de penal de Oihan Sancet, Athletic Bilbao le ganó a Rayo Vallecano por 1 a 0

Este lunes, los Leones se quedaron con el duelo disputado por la fecha 2 de la Liga, al vencer por 1 a 0 a Rayo. Oihan Sancet anotó de penal el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 20 del segundo tiempo.

La figura del encuentro fue Oihan Sancet. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Rayo Vallecano ya que convirtió 1 gol y dio 10 pases correctos.

También fue clave en el estadio la Catedral, Mikel Jauregizar. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Rayo Vallecano ya que dio 27 pases correctos y pateó 4 veces al arco.

El entrenador de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Álex Berenguer y Nico Williams en el medio; y Maroan Sannadi en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Iñigo Perez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe y Pep Chavarría en defensa; Unai López, Pathé Ciss, Isaac Palazón, Pedro Díaz y Álvaro García en la mitad de cancha; y Jorge de Frutos en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Juan Martínez Munuera.

Los Leones visitarán a Betis en la próxima jornada, mientras que Rayo recibirá a Barcelona en el estadio Estadio de Vallecas.

El local está en el cuarto puesto con 6 puntos, mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao

45′ 2T – Salió Maroan Sannadi por Oihan Sancet

66′ 2T – Salió Iñigo Ruiz por Beñat Prados

86′ 2T – Salieron Nico Williams por Unai Gómez y Álex Berenguer por Mikel Vesga

Cambios en Rayo Vallecano

54′ 2T – Salieron Unai López por Gerard Gumbau y Pedro Díaz por Fran Pérez

78′ 2T – Salieron Isaac Palazón por Sergio Camello, Jorge de Frutos por Randy Nteka y Iñaki Williams por Gorka Guruzeta

81′ 2T – Salió Pep Chavarría por Óscar Trejo

Amonestados en Rayo Vallecano: