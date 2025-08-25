Con gol de penal de Oihan Sancet, Athletic Bilbao le ganó a Rayo Vallecano por 1 a 0

Deportes

Con gol de penal de Oihan Sancet, Athletic Bilbao le ganó a Rayo Vallecano por 1 a 0

Todo lo que dejó el duelo entre Athletic Bilbao y Rayo Vallecano: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Liga.

|

Este lunes, los Leones se quedaron con el duelo disputado por la fecha 2 de la Liga, al vencer por 1 a 0 a Rayo. Oihan Sancet anotó de penal el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 20 del segundo tiempo.

La figura del encuentro fue Oihan Sancet. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Rayo Vallecano ya que convirtió 1 gol y dio 10 pases correctos.

También fue clave en el estadio la Catedral, Mikel Jauregizar. El volante de Athletic Bilbao se destacó frente a Rayo Vallecano ya que dio 27 pases correctos y pateó 4 veces al arco.

El entrenador de Ath. Bilbao, Ernesto Valverde, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Unai Simón en el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche en la línea defensiva; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Iñaki Williams, Álex Berenguer y Nico Williams en el medio; y Maroan Sannadi en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Iñigo Perez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe y Pep Chavarría en defensa; Unai López, Pathé Ciss, Isaac Palazón, Pedro Díaz y Álvaro García en la mitad de cancha; y Jorge de Frutos en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Juan Martínez Munuera.

Los Leones visitarán a Betis en la próxima jornada, mientras que Rayo recibirá a Barcelona en el estadio Estadio de Vallecas.

El local está en el cuarto puesto con 6 puntos, mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Athletic Bilbao
  • 45′ 2T – Salió Maroan Sannadi por Oihan Sancet
  • 66′ 2T – Salió Iñigo Ruiz por Beñat Prados
  • 86′ 2T – Salieron Nico Williams por Unai Gómez y Álex Berenguer por Mikel Vesga
Cambios en Rayo Vallecano
  • 54′ 2T – Salieron Unai López por Gerard Gumbau y Pedro Díaz por Fran Pérez
  • 78′ 2T – Salieron Isaac Palazón por Sergio Camello, Jorge de Frutos por Randy Nteka y Iñaki Williams por Gorka Guruzeta
  • 81′ 2T – Salió Pep Chavarría por Óscar Trejo
Amonestados en Rayo Vallecano:
  • 21′ 1T Andrei Ratiu (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 22′ 1T Unai López (Conducta antideportiva), 24′ 2T Álvaro García (Conducta antideportiva) y 33′ 2T Pep Chavarría (Conducta antideportiva)

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre