Con goleada 5-2, Galatasaray ilusiona a su fanaticada

Aunque Teun Koopmeiners marcó por duplicado, Juventus cayó derrotado ante Galatasaray por 5-2, en la llave 2 de la Champions. Los goles del partido para el local los anotaron Gabriel Sara (14′ 1T), Noa Lang (3′ 2T y 29′ 2T), Dávinson Sánchez (14′ 2T) y Sacha Boey (40′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hizo Teun Koopmeiners (15′ 1T y 31′ 1T).

El desempeño Gabriel Sara lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Galatasaray metió 1 gol, efectuó 61 pases correctos, recuperó 4 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

También tuvo buen desempeño Noa Lang. El volante de Galatasaray anotó 2 goles, realizó 16 pases correctos y se animó a patear 3 veces.

El DT de Galatasaray, Okan Buruk, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Ugurcan Cakir en el arco; Rolland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci y Ismail Jakobs en la línea defensiva; Lucas Torreira, Gabriel Sara, Baris Yilmaz, Yunus Akgün y Noa Lang en el medio; y Victor Osimhen en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Luciano Spalletti salió con una disposición táctica 4-3-3 con Michele Di Gregorio bajo los tres palos; Pierre Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly y Andrea Cambiaso en defensa; Khéphren Thuram, Manuel Locatelli y Teun Koopmeiners en la mitad de cancha; y Francisco Conceição, Weston McKennie y Kenan Yildiz en la delantera.

Danny Makkelie fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Rams Park.

La goleada de Galatasaray en el juego de ida lo deja a pasos de la clasificación. El próximo miércoles 25 de febrero, Juventus se preparará para buscar revancha y llegar a Octavos de Final.

Cambios en Galatasaray

76′ 2T – Salieron Abdulkerim Bardakci por Wilfried Singo y Baris Yilmaz por Mauro Icardi

82′ 2T – Salieron Ismail Jakobs por Eren Elmali y Noa Lang por Sacha Boey

Amonestado en Galatasaray:

42′ 1T Abdulkerim Bardakci (Conducta antideportiva)

Cambios en Juventus

33′ 1T – Salió Bremer por Federico Gatti

45′ 2T – Salió Andrea Cambiaso por Juan Cabal

69′ 2T – Salieron Francisco Conceição por Filip Kostic y Yunus Akgün por Leroy Sane

79′ 2T – Salió Khéphren Thuram por Fabio Miretti

80′ 2T – Salió Kenan Yildiz por Lois Openda

Amonestados en Juventus:

17′ 1T Andrea Cambiaso (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 36′ 1T Luciano Spalletti y 13′ 2T Juan Cabal (Conducta antideportiva)

Expulsado en Juventus: