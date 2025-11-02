Con la mínima diferencia, Alavés venció a Espanyol por 2 a 1

Por la fecha 11 de la Liga, los Babazorros superaron 2-1 este domingo a los Espanyolistas. Alavés abrió la cuenta a los 4 minutos del primer tiempo con el gol de jugada convertido por Denis Suárez, y Lucas Boyé amplió la cifra al minuto 39 para asegurar la victoria en la misma mitad después de un remate. El descuento de Espanyol llegó a través de Roberto Fernández cuando transcurrían 10′ de la segunda mitad.

Un momento destacado del partido fue el gol de Roberto Fernández en el minuto 10 del segundo tiempo. Después de recibir un pase de Carlos Romero, el delantero cabeceó desde el área grande y la pelota entró sobre el palo izquierdo de Antonio Sivera Salvá.

Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto Alavés como Espanyol pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Abde Rebbach y Leandro Cabrera se quedaron con las ganas de gritar su gol.

La figura del encuentro fue Denis Suárez. El volante de Alavés se destacó frente a Espanyol ya que convirtió 1 gol, dio 40 pases correctos, robó 3 pelotas y pateó 2 veces al arco.

También fue clave en el estadio el Mendi, Calebe Goncalves. El volante de Alavés se destacó frente a Espanyol ya que dio 51 pases correctos robó 4 pelotas.

El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada y Youssef Enriquez en la línea defensiva; Antonio Blanco, Denis Suárez, Calebe Goncalves, Carles Aleñá y Toni Martínez en el medio; y Lucas Boyé en el ataque.

Por su parte, los conducidos por José González Álvarez se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Rubén Sánchez, Clemens Riedel, Leandro Cabrera y Carlos Romero en defensa; Pol Lozano, Edu Expósito, Pere Milla, Antoniu Roca y Jofre Carreras en la mitad de cancha; y Kike García en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Guillermo Cuadra Fernández.

Los Babazorros visitarán a Girona en la próxima jornada, mientras que los Espanyolistas recibirán a Villarreal en el estadio RCDE Stadium.

El local está en el octavo puesto con 15 puntos, mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Alavés

60′ 2T – Salieron Carles Aleñá por Abde Rebbach y Toni Martínez por Ander Guevara

61′ 2T – Salieron Calebe Goncalves por Carlos Vicente y Kike García por Ramón Terrats

75′ 2T – Salió Denis Suárez por Pablo Ibáñez

85′ 2T – Salió Youssef Enriquez por Carlos Protesoni

Amonestados en Alavés:

34′ 1T Lucas Boyé (Conducta antideportiva), 21′ 2T Denis Suárez (Conducta antideportiva) y 47′ 2T Victor Parada (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Expulsado en Alavés:

45′ 2T Lucas Boyé (Roja por doble amarilla)

Cambios en Espanyol

45′ 2T – Salieron Jofre Carreras por Tyrhys Dolan y Antoniu Roca por Roberto Fernández

69′ 2T – Salió Rubén Sánchez por Omar el Hilali

80′ 2T – Salió Pol Lozano por Urko Gonzalez

Amonestados en Espanyol: