Con la mínima diferencia, Inter venció a Kairat Almaty por 2 a 1

Por la fecha 4 de la Champions, Inter superó 2-1 este miércoles a Kairat Almaty. Inter tomó ventaja al minuto 44 del primer tiempo gracias a una jugada de Lautaro Martínez. Pero en el minuto 9 de la segunda mitad, logró empatar Kairat Almaty por medio de Ofri Arad, con gol de cabeza. Aún así, el conjunto anfitrión alcanzó su segunda anotación después de una jugada de Carlos Augusto, para cerrar el partido cuando transcurrían 21′ de la misma etapa.

Un momento destacado del partido fue el gol de Ofri Arad en el minuto 9 del segundo tiempo. El volante aprovechó un balón que llegó desde el centro y conectó un cabezazo en el área grande para convertir sobre el palo derecho del arquero.

La figura del encuentro fue Lautaro Martínez. El delantero de Inter convirtió 1 gol, pateó 5 veces al arco ante Kairat Almaty y dio 12 pases correctos.

Carlos Augusto también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Inter fue importante debido a que convirtió 1 gol, recuperó 4 pelotas y despejó 2 pelotas peligrosas.

El entrenador de Inter, Cristian Chivu, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Yann Sommer en el arco; Denzel Dumfries, Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Carlos Augusto y Federico Dimarco en la línea defensiva; Davide Frattesi, Piotr Zielinski y Nicolò Barella en el medio; y Lautaro Martínez y Francesco Pio Esposito en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Rafael Urazbakhtin se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Temirlan Anarbekov bajo los tres palos; Aleksandr Mrynskiy, Aleksandr Shirobokov, Egor Sorokin y Luís Mata en defensa; Damir Kassabulat, Ofri Arad, Valeri Gromyko, Jorginho y Dastan Satpaev en la mitad de cancha; y Edmilson en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Luís Branco Godinho.

Inter visitará a Atlético de Madrid en la próxima jornada, mientras que Kairat Almaty visitará a FC Copenhague en el estadio Parken Stadion.

Cambios en Inter

62′ 2T – Salió Davide Frattesi por Petar Sucic

80′ 2T – Salió Yann Bisseck por Manuel Akanji

Amonestado en Inter:

12′ 2T Nicolò Barella (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Kairat Almaty

45′ 2T – Salieron Valeri Gromyko por Erkin Tapalov y Lautaro Martínez por Ange Bonny

70′ 2T – Salieron Ofri Arad por Olzhas Baybek, Edmilson por Ricardinho, Francesco Pio Esposito por Marcus Thuram y Nicolò Barella por Hakan Çalhanoglu

75′ 2T – Salieron Jorginho por Giorgi Zaria y Damir Kassabulat por Adilet Sadybekov

Amonestado en Kairat Almaty: