Con la mínima diferencia, Inter venció a Kairat Almaty por 2 a 1

Un momento destacado del partido fue el gol de Ofri Arad en el minuto 9 del segundo tiempo. El volante aprovechó un balón que llegó desde el centro y conectó un cabezazo en el área grande para convertir sobre el palo derecho del arquero.
La figura del encuentro fue Lautaro Martínez. El delantero de Inter convirtió 1 gol, pateó 5 veces al arco ante Kairat Almaty y dio 12 pases correctos.
Carlos Augusto también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Inter fue importante debido a que convirtió 1 gol, recuperó 4 pelotas y despejó 2 pelotas peligrosas.
El entrenador de Inter, Cristian Chivu, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Yann Sommer en el arco; Denzel Dumfries, Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Carlos Augusto y Federico Dimarco en la línea defensiva; Davide Frattesi, Piotr Zielinski y Nicolò Barella en el medio; y Lautaro Martínez y Francesco Pio Esposito en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Rafael Urazbakhtin se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Temirlan Anarbekov bajo los tres palos; Aleksandr Mrynskiy, Aleksandr Shirobokov, Egor Sorokin y Luís Mata en defensa; Damir Kassabulat, Ofri Arad, Valeri Gromyko, Jorginho y Dastan Satpaev en la mitad de cancha; y Edmilson en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Luís Branco Godinho.
Inter visitará a Atlético de Madrid en la próxima jornada, mientras que Kairat Almaty visitará a FC Copenhague en el estadio Parken Stadion.
Cambios en Inter
- 62′ 2T – Salió Davide Frattesi por Petar Sucic
- 80′ 2T – Salió Yann Bisseck por Manuel Akanji
Amonestado en Inter:
- 12′ 2T Nicolò Barella (Insultar o desaprobar al árbitro)
Cambios en Kairat Almaty
- 45′ 2T – Salieron Valeri Gromyko por Erkin Tapalov y Lautaro Martínez por Ange Bonny
- 70′ 2T – Salieron Ofri Arad por Olzhas Baybek, Edmilson por Ricardinho, Francesco Pio Esposito por Marcus Thuram y Nicolò Barella por Hakan Çalhanoglu
- 75′ 2T – Salieron Jorginho por Giorgi Zaria y Damir Kassabulat por Adilet Sadybekov
Amonestado en Kairat Almaty:
- 5′ 1T Jorginho (Conducta antideportiva)