Con muchos goles, Atlético de Madrid derrotó 3-1 a U. Saint-Gilloise

El desempeño Conor Gallagher lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Atlético de Madrid metió 1 gol, efectuó 26 pases correctos y recuperó 4 balones.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Julián Álvarez. El atacante de Atlético de Madrid brilló al convertir 1 gol, patear 4 veces y dar 13 pases correctos.
El DT de Atl. Madrid, Diego Simeone, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Álex Baena en el medio; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en el ataque.
Por su parte, el conjunto de David Hubert salió con una disposición táctica 3-5-2 con Kjell Scherpen bajo los tres palos; Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Ross Sykes en defensa; Anan Khalaili, Adem Zorgane, Kamiel Van De Perre, Rob Schoofs y Ousseynou Niang en la mitad de cancha; y Anouar Ait El Hadj y Kevin Rodríguez en la delantera.
Espen Eskas fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Metropolitano.
En la próxima fecha, el Atleti recibirá a Inter y RU Saint-Gilloise jugará de visitante frente a Galatasaray.
Cambios en Atlético de Madrid
- 25′ 1T – Salió Robin Le Normand por José María Giménez
- 61′ 2T – Salieron Antoine Griezmann por Alexander Sorloth, Álex Baena por Conor Gallagher y Koke por Thiago Almada
- 87′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Marcos Llorente
Amonestado en Atlético de Madrid:
- 22′ 2T Nahuel Molina (Conducta antideportiva)
Cambios en U. Saint-Gilloise
- 59′ 2T – Salió Rob Schoofs por Promise David
- 73′ 2T – Salieron Kamiel Van De Perre por Mathias Rasmussen y Anouar Ait El Hadj por Sofiane Boufal
- 74′ 2T – Salió Kevin Rodríguez por Marc Giger
- 84′ 2T – Salió Anan Khalaili por Louis Patris
Amonestados en U. Saint-Gilloise:
- 44′ 1T Kamiel Van De Perre (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 20′ 2T Ousseynou Niang (Conducta antideportiva) y 35′ 2T Kevin Mac Allister (Conducta antideportiva)