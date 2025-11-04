Con muchos goles, Atlético de Madrid derrotó 3-1 a U. Saint-Gilloise

Por la fecha 4 de la Champions, el Atleti impuso su dominio al vencer por 3-1 a RU Saint-Gilloise. Julián Álvarez abrió el camino del triunfo para Atlético de Madrid, con un disparo (38′ 1T), mientras que Conor Gallagher (27′ 2T) amplió la brecha tras una jugada. El descuento de U. Saint-Gilloise llegó a través de Ross Sykes, cuando transcurrían 34′ del segundo tiempo, a través de un cabezazo. Después de una jugada de Marcos Llorente, Atlético de Madrid selló el 3 a 1 al minuto 50′ de la misma etapa.

El desempeño Conor Gallagher lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Atlético de Madrid metió 1 gol, efectuó 26 pases correctos y recuperó 4 balones.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Julián Álvarez. El atacante de Atlético de Madrid brilló al convertir 1 gol, patear 4 veces y dar 13 pases correctos.

El DT de Atl. Madrid, Diego Simeone, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Álex Baena en el medio; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de David Hubert salió con una disposición táctica 3-5-2 con Kjell Scherpen bajo los tres palos; Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Ross Sykes en defensa; Anan Khalaili, Adem Zorgane, Kamiel Van De Perre, Rob Schoofs y Ousseynou Niang en la mitad de cancha; y Anouar Ait El Hadj y Kevin Rodríguez en la delantera.

Espen Eskas fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Metropolitano.

En la próxima fecha, el Atleti recibirá a Inter y RU Saint-Gilloise jugará de visitante frente a Galatasaray.

Cambios en Atlético de Madrid

25′ 1T – Salió Robin Le Normand por José María Giménez

61′ 2T – Salieron Antoine Griezmann por Alexander Sorloth, Álex Baena por Conor Gallagher y Koke por Thiago Almada

87′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Marcos Llorente

Amonestado en Atlético de Madrid:

22′ 2T Nahuel Molina (Conducta antideportiva)

Cambios en U. Saint-Gilloise

59′ 2T – Salió Rob Schoofs por Promise David

73′ 2T – Salieron Kamiel Van De Perre por Mathias Rasmussen y Anouar Ait El Hadj por Sofiane Boufal

74′ 2T – Salió Kevin Rodríguez por Marc Giger

84′ 2T – Salió Anan Khalaili por Louis Patris

Amonestados en U. Saint-Gilloise: