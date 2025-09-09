Con triplete de Duckens Nazon, Haití empató con Costa Rica

El protagonismo de Duckens Nazon lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Haití mostró su mejor nivel al marcar 3 goles y rematar 3 veces al arco contrario.
Otro de los futbolistas clave en el estadio Nacional fue Kenneth Vargas. El delantero de Costa Rica convirtió 1 gol.
El entrenador de Costa Rica, Miguel Herrera, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Keylor Navas en el arco; Carlos Mora, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas y Joseph Mora en la línea defensiva; Josimar Alcócer, Orlando Galo y Manfred Ugalde en el medio; y Alonso Martínez y Kenneth Vargas en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Sébastien Migné se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Josué Duverger bajo los tres palos; Carlens Arcus, Markhus Lacroix, Ricardo Adé y Garven-Michee Metusala en defensa; Jean-Ricner Bellegarde, Carl Sainte, Danley Jean Jacques y Ruben Providence en la mitad de cancha; y Yassin Fortune y Frantzdy Pierrot en la delantera.
El partido en el estadio Nacional fue dirigido por el árbitro Mary Penso.
Por la próxima fecha, Costa Rica visitará a Honduras. Por otro lado, Haití visitará a Nicaragua.
Cambios en Costa Rica
- 81′ 2T – Salieron Carlos Mora por Kenay Myrie y Kenneth Vargas por Andy Rojas
- 84′ 2T – Salió Julio Cascante por Anthony Contreras
- 92′ 2T – Salieron Orlando Galo por Alejandro Bran y Joseph Mora por Ariel Lassiter
Amonestados en Costa Rica:
- 12′ 2T Carlos Mora (Conducta antideportiva) y 37′ 2T Orlando Galo (Conducta antideportiva)
Cambios en Haití
- 39′ 1T – Salió Carl Sainte por Duckens Nazon
- 68′ 2T – Salió Yassin Fortune por Don Louicius
- 88′ 2T – Salieron Frantzdy Pierrot por Attys Christopher y Ruben Providence por Téo James Michel
Amonestados en Haití:
- 40′ 1T Carlens Arcus (Conducta antideportiva), 29′ 2T Danley Jean Jacques (Conducta antideportiva) y 51′ 2T Attys Christopher (Conducta antideportiva)