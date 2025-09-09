Con triplete de Duckens Nazon, Haití empató con Costa Rica

Por la fecha 2 del grupo C , Haití y Costa Rica igualaron este martes 3 a 3 en el estadio Nacional. A pesar de que el anfitrión comenzó ganando, su rival reaccionó y le dio la vuelta al marcador, con oportunidades para definir, aunque finalmente el partido acabó en empate. Kenneth Vargas (0′ 1T), Alonso Martínez (35′ 1T) y Juan Pablo Vargas (45′ 2T) marcaron para Costa Rica, pero Haití encontró sus goles con Duckens Nazon, que convirtió un Hat-Trick (10′ 2T, 13′ 2T y 41′ 2T).

El protagonismo de Duckens Nazon lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Haití mostró su mejor nivel al marcar 3 goles y rematar 3 veces al arco contrario.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Nacional fue Kenneth Vargas. El delantero de Costa Rica convirtió 1 gol.

El entrenador de Costa Rica, Miguel Herrera, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Keylor Navas en el arco; Carlos Mora, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas y Joseph Mora en la línea defensiva; Josimar Alcócer, Orlando Galo y Manfred Ugalde en el medio; y Alonso Martínez y Kenneth Vargas en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Sébastien Migné se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Josué Duverger bajo los tres palos; Carlens Arcus, Markhus Lacroix, Ricardo Adé y Garven-Michee Metusala en defensa; Jean-Ricner Bellegarde, Carl Sainte, Danley Jean Jacques y Ruben Providence en la mitad de cancha; y Yassin Fortune y Frantzdy Pierrot en la delantera.

El partido en el estadio Nacional fue dirigido por el árbitro Mary Penso.

Por la próxima fecha, Costa Rica visitará a Honduras. Por otro lado, Haití visitará a Nicaragua.

Cambios en Costa Rica

81′ 2T – Salieron Carlos Mora por Kenay Myrie y Kenneth Vargas por Andy Rojas

84′ 2T – Salió Julio Cascante por Anthony Contreras

92′ 2T – Salieron Orlando Galo por Alejandro Bran y Joseph Mora por Ariel Lassiter

Amonestados en Costa Rica:

12′ 2T Carlos Mora (Conducta antideportiva) y 37′ 2T Orlando Galo (Conducta antideportiva)

Cambios en Haití

39′ 1T – Salió Carl Sainte por Duckens Nazon

68′ 2T – Salió Yassin Fortune por Don Louicius

88′ 2T – Salieron Frantzdy Pierrot por Attys Christopher y Ruben Providence por Téo James Michel

Amonestados en Haití: