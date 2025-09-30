Con triplete de Kylian Mbappé, Real Madrid goleó a Kairat Almaty 5-0

Los Merengues superaron con alta efectividad y contundencia a Kairat Almaty por 5-0 en la fecha 2. Los goles de visitante los hicieron Kylian Mbappé, que convirtió un Hat-Trick (24′ 1T, de penal, 6′ 2T y 27′ 2T), Eduardo Camavinga (37′ 2T) y Brahim Díaz (47′ 2T).

La figura del encuentro fue Kylian Mbappé. El delantero de Real Madrid convirtió 3 goles, pateó 8 veces al arco ante Kairat Almaty y dio 22 pases correctos.

También fue clave en el Almaty Central Stadium, Dani Ceballos. El volante de Real Madrid se destacó frente a Kairat Almaty ya que dio 120 pases correctos.

A los 43 minutos del primer tiempo, el delantero de Real Madrid Kylian Mbappé dejó en ridículo con un estupendo caño a Egor Sorokin, defensor de Kairat Almaty.

El entrenador de Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Sherhan Kalmurza en el arco; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin y Luís Mata en la línea defensiva; Aleksandr Mrynskiy, Damir Kassabulat, Ofri Arad y Valeri Gromyko en el medio; y Jorginho y Dastan Satpaev en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Xabier Alonso Olano se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba y Fran García en defensa; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler y Vinicius Júnior en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Marco Guida.

Kairat Almaty recibirá a Pafos en la próxima jornada, mientras que los Merengues recibirán a Juventus en el estadio Santiago Bernabéu.

Cambios en Kairat Almaty

63′ 2T – Salieron Ofri Arad por Olzhas Baybek, Jorginho por Edmilson y Erkin Tapalov por Jug Stanojev

78′ 2T – Salió Valeri Gromyko por Giorgi Zaria

79′ 2T – Salieron Dastan Satpaev por Ricardinho, Aurélien Tchouaméni por Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé por Gonzalo García y Arda Güler por Jude Bellingham

Amonestados en Kairat Almaty:

2′ 2T Valeri Gromyko (Conducta antideportiva) y 9′ 2T Ofri Arad (Conducta antideportiva)

Cambios en Real Madrid