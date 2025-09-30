Con triplete de Kylian Mbappé, Real Madrid goleó a Kairat Almaty 5-0

La figura del encuentro fue Kylian Mbappé. El delantero de Real Madrid convirtió 3 goles, pateó 8 veces al arco ante Kairat Almaty y dio 22 pases correctos.
También fue clave en el Almaty Central Stadium, Dani Ceballos. El volante de Real Madrid se destacó frente a Kairat Almaty ya que dio 120 pases correctos.
A los 43 minutos del primer tiempo, el delantero de Real Madrid Kylian Mbappé dejó en ridículo con un estupendo caño a Egor Sorokin, defensor de Kairat Almaty.
El entrenador de Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Sherhan Kalmurza en el arco; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin y Luís Mata en la línea defensiva; Aleksandr Mrynskiy, Damir Kassabulat, Ofri Arad y Valeri Gromyko en el medio; y Jorginho y Dastan Satpaev en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Xabier Alonso Olano se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba y Fran García en defensa; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Arda Güler y Vinicius Júnior en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Marco Guida.
Kairat Almaty recibirá a Pafos en la próxima jornada, mientras que los Merengues recibirán a Juventus en el estadio Santiago Bernabéu.
Cambios en Kairat Almaty
- 63′ 2T – Salieron Ofri Arad por Olzhas Baybek, Jorginho por Edmilson y Erkin Tapalov por Jug Stanojev
- 78′ 2T – Salió Valeri Gromyko por Giorgi Zaria
- 79′ 2T – Salieron Dastan Satpaev por Ricardinho, Aurélien Tchouaméni por Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé por Gonzalo García y Arda Güler por Jude Bellingham
Amonestados en Kairat Almaty:
- 2′ 2T Valeri Gromyko (Conducta antideportiva) y 9′ 2T Ofri Arad (Conducta antideportiva)
Cambios en Real Madrid
- 69′ 2T – Salieron Vinicius Júnior por Rodrygo y Franco Mastantuono por Brahim Díaz