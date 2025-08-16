Con un gol agónico, Alavés venció a Levante por 2 a 1

Por la fecha 1 de la Liga, los Babazorros superaron 2-1 este sábado a los Granotes. Alavés tomó ventaja al minuto 35 del primer tiempo gracias a un cabezazo de Toni Martínez. Pero en el minuto 22 de la segunda mitad, logró empatar Levante por medio de Jeremy Toljan, con gol de jugada. Aún así, el conjunto anfitrión alcanzó su segunda anotación después de una jugada de Nahuel Tenaglia, para cerrar el partido cuando transcurrían 46′ de la misma etapa.

La figura del encuentro fue Nahuel Tenaglia. El defensor de Alavés fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 8 balones peligrosos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio el Mendi fue Toni Martínez. El delantero de Alavés convirtió 1 gol, pateó 4 veces al arco ante Levante y dio 6 pases correctos.

El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia y Victor Parada en la línea defensiva; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi y Carles Aleñá en el medio; y Toni Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Julián Calero se plantaron con una estrategia 5-4-1 con Pablo Cuñat bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello y Manu Sánchez en defensa; Víctor García, Oriol Rey, Pablo Martínez y Roger Brugué en la mitad de cancha; y Iván Romero en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Miguel Sesma Espinosa.

Los Babazorros visitarán a Betis en la próxima jornada, mientras que los Granotes recibirán a Barcelona en el estadio Ciutat de València.

El local está en el cuarto puesto con 3 puntos, mientras que el visitante aún no tiene unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Alavés

76′ 2T – Salieron Pablo Ibáñez por Mariano Díaz y Jon Guridi por Abde Rebbach

85′ 2T – Salió Carlos Vicente por Calebe

90′ 2T – Salieron Victor Parada por Youssef Enriquez y Carles Aleñá por Ander Guevara

Cambios en Levante

53′ 2T – Salió Víctor García por José Luis Morales

78′ 2T – Salieron Iván Romero por Sergio Lozano y Manu Sánchez por Diego Pampín

84′ 2T – Salieron Pablo Martínez por Matías Moreno y Roger Brugué por Carlos Álvarez

