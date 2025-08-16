Con un gol agónico, Alavés venció a Levante por 2 a 1

La figura del encuentro fue Nahuel Tenaglia. El defensor de Alavés fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 8 balones peligrosos.
Otro de los futbolistas clave en el estadio el Mendi fue Toni Martínez. El delantero de Alavés convirtió 1 gol, pateó 4 veces al arco ante Levante y dio 6 pases correctos.
El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia y Victor Parada en la línea defensiva; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi y Carles Aleñá en el medio; y Toni Martínez en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Julián Calero se plantaron con una estrategia 5-4-1 con Pablo Cuñat bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello y Manu Sánchez en defensa; Víctor García, Oriol Rey, Pablo Martínez y Roger Brugué en la mitad de cancha; y Iván Romero en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Miguel Sesma Espinosa.
Los Babazorros visitarán a Betis en la próxima jornada, mientras que los Granotes recibirán a Barcelona en el estadio Ciutat de València.
El local está en el cuarto puesto con 3 puntos, mientras que el visitante aún no tiene unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Alavés
- 76′ 2T – Salieron Pablo Ibáñez por Mariano Díaz y Jon Guridi por Abde Rebbach
- 85′ 2T – Salió Carlos Vicente por Calebe
- 90′ 2T – Salieron Victor Parada por Youssef Enriquez y Carles Aleñá por Ander Guevara
Cambios en Levante
- 53′ 2T – Salió Víctor García por José Luis Morales
- 78′ 2T – Salieron Iván Romero por Sergio Lozano y Manu Sánchez por Diego Pampín
- 84′ 2T – Salieron Pablo Martínez por Matías Moreno y Roger Brugué por Carlos Álvarez
Amonestado en Levante:
- 8′ 1T Manu Sánchez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)