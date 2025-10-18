Con un gol agónico, Barcelona consiguió una victoria por 2 a 1 ante Girona

Pedri hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 12 de la primera etapa. El volante recibió un pase de Lamine Yamal y logró un disparo preciso y potente al palo izquierdo desde el semicírculo.
Pedri fue la figura del partido. El mediocampista de Barcelona fue el autor de 1 gol, acertó 52 pases correctos, quitó 3 pelotas y remató al arco 2 veces.
Otro jugador importante en el partido fue Marc Casadó. El mediocampista de Barcelona acertó 63 pases correctos y quitó 6 pelotas.
El director técnico de Barcelona, Hans Flick, planteó una estrategia 4-3-3 con Wojciech Szczesny en el arco; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsi y Alejandro Balde en la línea defensiva; Pedri, Frenkie de Jong y Marc Casadó en el medio; y Lamine Yamal, Toni Fernández y Marcus Rashford en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Miguel Sánchez Muñoz se pararon con un esquema 4-4-2 con Paulo Gazzaniga bajo los tres palos; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en defensa; Bryan Gil, Arnau Martinez, Axel Witsel y Joel Roca en la mitad de cancha; y Portu y Vladyslav Vanat en la delantera.
El árbitro Jesús Gil Manzano fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha los Blaugranas visitarán a Real Madrid y Girona jugará de local frente a Real Oviedo en el estadio Municipal de Montilivi. Los Blaugranas vivirá un enfrentamiento especial para los aficionados al disputar el Clásico ante su histórico rival.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 22 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 6 unidades y ocupa el décimo noveno lugar en el torneo.
Cambios en Barcelona
- 45′ 2T – Salió Toni Fernández por Fermín López
- 63′ 2T – Salió Lamine Yamal por Roony Bardghji
- 75′ 2T – Salió Alejandro Balde por Gerard Martín
- 80′ 2T – Salió Marc Casadó por Ronald Araújo
Amonestados en Barcelona:
- 46′ 2T Hans Flick (Conducta antideportiva) y 48′ 2T Ronald Araújo (Quitarse la camiseta)
Expulsado en Barcelona:
- 46′ 2T Hans Flick (Roja por doble amarilla)
Cambios en Girona
- 62′ 2T – Salieron Bryan Gil por Jhon Solis, Portu por Viktor Tsygankov y Pedri por Andreas Christensen
- 67′ 2T – Salió Joel Roca por Yáser Asprilla
- 68′ 2T – Salió Vladyslav Vanat por Cristhian Stuani
- 79′ 2T – Salió Arnau Martinez por Lass Kourouma
Amonestados en Girona:
- 29′ 2T Cristhian Stuani (Reiteración de faltas) y 39′ 2T Álex Moreno (Reiteración de faltas)