Con un gol agónico, Barcelona consiguió una victoria por 2 a 1 ante Girona

En la fecha 9 de la Liga, los Blaugranas sumaron de a tres en condición de local al vencer este sábado a Girona. Los goles para Barcelona fueron anotados por Pedri, al minuto 12 del primer tiempo después de una jugada, mientras que el tanto para que su equipo saliera triunfante lo convirtió Ronald Araújo cuando transcurrían 47′ de la segunda mitad, otra vez de jugada. Axel Witsel había puesto la igualdad transitoria en el minuto 19 de la primera etapa.

Pedri hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 12 de la primera etapa. El volante recibió un pase de Lamine Yamal y logró un disparo preciso y potente al palo izquierdo desde el semicírculo.

Pedri fue la figura del partido. El mediocampista de Barcelona fue el autor de 1 gol, acertó 52 pases correctos, quitó 3 pelotas y remató al arco 2 veces.

Otro jugador importante en el partido fue Marc Casadó. El mediocampista de Barcelona acertó 63 pases correctos y quitó 6 pelotas.

El director técnico de Barcelona, Hans Flick, planteó una estrategia 4-3-3 con Wojciech Szczesny en el arco; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsi y Alejandro Balde en la línea defensiva; Pedri, Frenkie de Jong y Marc Casadó en el medio; y Lamine Yamal, Toni Fernández y Marcus Rashford en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Miguel Sánchez Muñoz se pararon con un esquema 4-4-2 con Paulo Gazzaniga bajo los tres palos; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en defensa; Bryan Gil, Arnau Martinez, Axel Witsel y Joel Roca en la mitad de cancha; y Portu y Vladyslav Vanat en la delantera.

El árbitro Jesús Gil Manzano fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha los Blaugranas visitarán a Real Madrid y Girona jugará de local frente a Real Oviedo en el estadio Municipal de Montilivi. Los Blaugranas vivirá un enfrentamiento especial para los aficionados al disputar el Clásico ante su histórico rival.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 22 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 6 unidades y ocupa el décimo noveno lugar en el torneo.

Cambios en Barcelona

45′ 2T – Salió Toni Fernández por Fermín López

63′ 2T – Salió Lamine Yamal por Roony Bardghji

75′ 2T – Salió Alejandro Balde por Gerard Martín

80′ 2T – Salió Marc Casadó por Ronald Araújo

Amonestados en Barcelona:

46′ 2T Hans Flick (Conducta antideportiva) y 48′ 2T Ronald Araújo (Quitarse la camiseta)

Expulsado en Barcelona:

46′ 2T Hans Flick (Roja por doble amarilla)

Cambios en Girona

62′ 2T – Salieron Bryan Gil por Jhon Solis, Portu por Viktor Tsygankov y Pedri por Andreas Christensen

67′ 2T – Salió Joel Roca por Yáser Asprilla

68′ 2T – Salió Vladyslav Vanat por Cristhian Stuani

79′ 2T – Salió Arnau Martinez por Lass Kourouma

Amonestados en Girona: