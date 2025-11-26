Con un gol agónico, Mohammed Salisu sentenció el empate entre Mónaco y Pafos

Pafos y Mónaco se llevaron un punto cada uno tras firmar tablas en el encuentro por la fecha 5 de la Champions.

Los goles del partido para el local los anotó David Luiz (17′ 1T) y Mohammed Salisu (42′ 2T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hicieron Takumi Minamino (4′ 1T) y Folarin Balogun (25′ 1T).

En el minuto 4 de la primera etapa, Takumi Minamino levantó el ánimo de Mónaco y se llevó todos los aplausos. El volante aprovechó un centro de Maghnes Akliouche y remató para vencer la resistencia de Neofytos Michael.

Pafos estuvo cerca de torcer el resultado con dos remates de Anderson Silva que pegaron en el palo.

La figura del partido fue Takumi Minamino. El volante de Mónaco metió 1 gol, efectuó 33 pases correctos, recuperó 3 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Mislav Orsic también jugó un buen partido. El volante de Pafos efectuó 30 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

A los 93 minutos de la segunda etapa, el volante Maghnes Akliouche levantó al público con un caño a Bruno Felipe.

El estratega de Pafos, Juan Carcedo, paró al once inicial con una formación 3-5-2 con Neofytos Michael en el arco; Derrick Luckassen, David Luiz y David Goldar en la línea defensiva; Bruno Felipe, Ivan Sunjic, Pepe, Vlad Dragomir y Mislav Orsic en el medio; y Domingos Quina y Anderson Silva en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Sébastien Pocognoli salieron al campo de juego con un esquema 3-6-1 con Lukás Hrádecky bajo los tres palos; Caio Henrique, Vanderson y Mohammed Salisu en defensa; Jordan Teze, Lamine Camara, Denis Zakaria, Takumi Minamino, Maghnes Akliouche y Aleksandr Golovin en la mitad de cancha; y Folarin Balogun en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Alphamega Stadium fue Ivan Kruzliak.

Para la siguiente fecha, Pafos actuará de visitante frente a Juventus, mientras que Mónaco recibirá a Galatasaray.

Cambios en Pafos

45′ 2T – Salió David Goldar por Bruno Langa

56′ 2T – Salió Domingos Quina por Jajá

68′ 2T – Salió Anderson Silva por Mons Bassouamina

78′ 2T – Salió Vlad Dragomir por Nany Dimata

Amonestados en Pafos:

47′ 1T David Goldar, 9′ 2T Juan Carcedo (Insultar o desaprobar al árbitro) y 42′ 2T David Luiz (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Mónaco

64′ 2T – Salieron Aleksandr Golovin por Lucas Michal y Lamine Camara por Mamadou Coulibaly

75′ 2T – Salió Takumi Minamino por Ansu Fati

76′ 2T – Salió Vanderson por Thilo Kehrer

88′ 2T – Salió Folarin Balogun por Mika Biereth

Amonestados en Mónaco: